Ý nghĩa thật sự của biểu tượng hình đinh ba trên cổng USB

Cổng USB đã trải qua nhiều lần nâng cấp trong suốt những năm qua, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại cổng khác nhau. Chúng được phân loại chủ yếu dựa trên khả năng và tốc độ truyền dữ liệu, với cổng USB-C hiện được coi là loại tốt nhất.

Một cách đơn giản để phân biệt các loại cổng USB là thông qua màu sắc và các biểu tượng gần mỗi cổng hoặc đầu nối. Biểu tượng hình đinh ba, biểu thị cho tiêu chuẩn USB cổ điển, là một trong những biểu tượng phổ biến nhất.

Biểu tượng đinh ba cho thấy cổng USB đó hỗ trợ tốc độ tối đa 480 Mbps ẢNH: K. VĂN

Biểu tượng hình đi ba thường bắt đầu với một vòng tròn lớn ở phía dưới, biểu thị cổng nguồn, và một sơ đồ dây đơn giản chia thành 3 kênh: hình tròn, hình tam giác và hình vuông. Những hình dạng này thể hiện tính linh hoạt của công nghệ USB được sử dụng rộng rãi trên nhiều thiết bị. Biểu tượng hình đinh ba cũng đại diện cho tiêu chuẩn USB 2.0, với tốc độ tối đa lên đến 480 Mbps.

Sự khác biệt của các biểu tượng USB

Các phiên bản USB mới hơn có những biểu tượng khác nhau để giúp người dùng dễ dàng nhận biết. Cụ thể, biểu tượng hình đinh ba có chữ "SS" cho biết đây là cổng SuperSpeed, thường là USB 3.0 hoặc 3.1, với tốc độ lên đến 5 Gbps. Nếu biểu tượng có thêm số "20" muốn ám chỉ cổng đó có thể đạt tốc độ 20 Gbps. Còn biểu tượng tia sét cho biết cổng hỗ trợ sạc nhanh, trong khi biểu tượng chữ "D" màu đen với chữ "P" màu trắng bên trong cho biết cổng hỗ trợ chế độ DisplayPort cho tín hiệu video.

Việc lựa chọn cổng USB phù hợp là rất quan trọng, đặc biệt khi người dùng muốn sạc thiết bị hoặc truyền dữ liệu từ máy tính sang ổ cứng ngoài hay thiết bị di động. Sử dụng cổng USB đời mới hơn, như SuperSpeed, sẽ giúp người dùng đạt được tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và sạc hiệu quả hơn. Ngược lại, cắm vào cổng USB cũ hơn có thể hạn chế tốc độ và gây khó khăn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, màu sắc của cổng cũng mang ý nghĩa riêng. Ví dụ, cổng USB màu xanh lam thường chỉ ra rằng đó là cổng SuperSpeed 3.0, trong khi cổng USB màu đen thông thường là chuẩn USB 2.0 tốc độ cao.