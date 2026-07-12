Lý do các hãng phim vẫn gắn bó với DVD và Blu-ray thay vì USB

Công nghệ DVD từng được coi là một bước đột phá khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người yêu thích công nghệ. Sau đó, sự xuất hiện của đĩa Blu-ray đã mang đến một bước tiến mới cho video tại nhà. Tuy nhiên, cả hai định dạng này đã dần nhường chỗ cho các dịch vụ phát trực tuyến và tải xuống nội dung kỹ thuật số.

USB khá phổ biến trong lưu trữ, nhưng lại không được lòng các nhà sản xuất phim ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Nhưng có một câu hỏi đặt ra là: Tại sao không hãng phim nào thử bán phim trên USB hoặc các định dạng nhỏ tương tự trước khi phát trực tuyến trở nên phổ biến? Đây là một ý tưởng có vẻ hợp lý, bởi ổ đĩa flash, thẻ SD và USB đều có kích thước nhỏ gọn, đặc biệt khi người tiêu dùng cũng đã quen thuộc với chúng. Việc cung cấp phim và chương trình truyền hình dưới dạng USB có thể giúp giảm kích thước bao bì và mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Câu trả lời bắt nguồn từ việc sản xuất các định dạng phim khiến việc đưa chúng vào USB chưa bao giờ được thử nghiệm rộng rãi. Cụ thể, vào khoảng năm 2008, khi DVD và Blu-ray vẫn là lựa chọn chính, chi phí sản xuất một đĩa DVD chỉ khoảng 0,5 USD, trong khi một đĩa Blu-ray có giá dưới 2 USD và có dung lượng lưu trữ lên đến 50 GB. Ngược lại, chi phí sản xuất một chip nhớ flash vào thời điểm đó lên tới 2,5 USD mỗi GB, khiến việc cung cấp phim ở định dạng này trở nên quá đắt đỏ cho người tiêu dùng.

Khả năng bảo vệ bản quyền ưu việt của DVD và Blu-ray

Ngoài ra, lo ngại về vi phạm bản quyền cũng khiến các công ty ngần ngại khi cung cấp định dạng lưu trữ qua USB, vì việc bảo vệ nội dung trên USB phức tạp hơn so với DVD và Blu-ray. Kết quả là, các nhà sản xuất nhận thấy việc bán một sản phẩm đắt hơn nhưng kém an toàn hơn là không hợp lý.

Điều thú vị là mặc dù việc cung cấp phim trên USB chưa trở thành xu hướng phổ biến, một số công ty nhỏ như Video StoreAge đang thử nghiệm với mô hình này, cung cấp các bộ phim độc lập qua định dạng USB. Tuy nhiên, kết quả của những nỗ lực này vẫn còn chưa rõ ràng.

Trong khi chờ đợi, nếu có những đĩa DVD và Blu-ray cũ mà muốn số hóa để tiện lợi hơn trong việc xem, hãy tìm hiểu cách biến bộ sưu tập thành dịch vụ phát trực tuyến riêng, với tất cả nội dung yêu thích có sẵn trên nền tảng duy nhất. Cách làm này có thể mang lại trải nghiệm giải trí dễ dàng hơn cả việc sử dụng USB.