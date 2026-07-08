Khám phá công nghệ lưu trữ trên DVD

Nhờ giá thành hợp lý, độ bền cao và dung lượng lớn hơn CD, DVD được sử dụng để lưu trữ phim, nhạc, phần mềm cũng như nhiều loại dữ liệu khác. Nếu được bảo quản đúng cách, đĩa DVD hay Blu-ray vẫn có thể hoạt động tốt sau nhiều năm. Nhưng để có được điều đó, không thể không nhắc đến nguyên lý hoạt động mà sản phẩm này mang lại. Hãy cùng nhau "giải mã" những bí ẩn bên trong phương tiện lưu trữ được đánh giá rất cao này.

Đĩa DVD không hề "đọc" dữ liệu theo cách nhiều người vẫn nghĩ ẢNH: K. VĂN

Về cấu tạo, DVD có hình thức gần giống CD với lớp vỏ bằng nhựa polycarbonate. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở các lớp lưu trữ dữ liệu được đặt ngay dưới bề mặt đĩa. Tại đây, dữ liệu được mã hóa thành hàng triệu rãnh lõm (pit) và vùng phẳng (land) siêu nhỏ, sắp xếp theo một đường xoắn ốc từ tâm đĩa ra ngoài.

Khi đĩa được đưa vào đầu phát, một tia laser đỏ có bước sóng khoảng 650 nm sẽ chiếu xuyên qua lớp nhựa trong suốt để quét các rãnh dữ liệu. Ánh sáng phản xạ từ những rãnh lõm và vùng phẳng sẽ có sự khác biệt, được cảm biến quang học ghi nhận rồi chuyển thành chuỗi tín hiệu nhị phân 0 và 1. Bộ xử lý sau đó giải mã các tín hiệu này thành hình ảnh, âm thanh hoặc tệp dữ liệu.

Không phải DVD nào cũng giống nhau

Mặc dù cùng là DVD, nhưng thế giới chứng kiến 2 loại khác nhau. Đầu tiên, DVD-ROM có các rãnh dữ liệu được tạo sẵn trong quá trình sản xuất nên không thể chỉnh sửa. Trong khi đó, DVD ghi được (DVD-RW, hoặc DVD+RW) sử dụng vật liệu chuyển pha đặc biệt. Dưới tác động của tia laser, vật liệu này có thể chuyển đổi giữa trạng thái tinh thể và vô định hình, cho phép ghi, xóa và ghi lại dữ liệu nhiều lần.

So với CD, DVD có dung lượng lớn hơn nhờ các rãnh dữ liệu nhỏ hơn và được bố trí dày đặc. Đồng thời, đầu đọc DVD cũng sử dụng tia laser có điểm hội tụ hẹp hơn, đủ khả năng nhận diện những chi tiết mà đầu đọc CD không thể đọc được.

Công nghệ này tiếp tục được phát triển trên Blu-ray. Thay vì laser đỏ, Blu-ray sử dụng laser xanh tím có bước sóng ngắn hơn, cho phép thu nhỏ kích thước rãnh dữ liệu và tăng mật độ lưu trữ. Nhờ đó, đĩa Blu-ray có thể chứa lượng dữ liệu lớn hơn đáng kể, đáp ứng nhu cầu lưu trữ video độ phân giải cao và nội dung chất lượng cao.

Mặc dù sở hữu công nghệ ấn tượng, thời hoàng kim của việc xem video tại nhà qua DVD đã dần đi vào quên lãng để nhường chỗ cho hình thức phát trực tuyến, khi người dùng ưa chuộng các dịch vụ thuê bao để xem phim hơn là mua đĩa vật lý.