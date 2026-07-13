Vì sao một số laptop lại không có cổng HDMI?

Ngày nay khi tìm mua laptop, nhiều người dùng bất ngờ phát hiện cổng HDMI truyền thống đã không còn xuất hiện. Từ lâu, HDMI vốn là phương thức phổ biến nhất để truyền tải song song tín hiệu video và âm thanh từ máy sang màn hình ngoài hoặc TV. Tuy nhiên, sự vắng mặt của loại cổng quen thuộc này trên một số dòng máy mới đang trở thành xu hướng do sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các chuẩn kết nối thay thế khác.

Vì sao các ông lớn công nghệ đồng loạt 'khai tử' cổng HDMI?

Nguyên nhân lớn nhất cho sự thay đổi này đến từ tính đa năng vượt trội của chuẩn kết nối USB-C vốn được nhiều hãng áp dụng rộng rãi. Chỉ với đầu nối duy nhất, cổng USB-C tùy theo thông số kỹ thuật có thể xuất dữ liệu hình ảnh, âm thanh chất lượng cao tương tự HDMI. Không dừng lại ở đó, cổng giao tiếp này còn kiêm luôn nhiệm vụ truyền dữ liệu tốc độ cao và sạc năng lượng cho máy, giúp các nhà sản xuất tự tin loại bỏ hoàn toàn cổng HDMI độc lập.

Laptop ngày càng vắng bóng cổng tín hiệu HDMI ẢNH: PHONG ĐỖ

Việc loại bỏ cổng kết nối cũ cũng là một lựa chọn mang tính chiến lược về mặt thiết kế, giúp tổng thể laptop trở nên mỏng và nhẹ hơn đáng kể. Dù vậy, HDMI vẫn giữ vị trí quan trọng khi nhiều dòng máy mới vẫn giữ nó làm cổng xuất chính, hoặc trang bị song song cả HDMI lẫn USB-C để đa dạng hóa lựa chọn. Đổi lại, việc sở hữu chiếc laptop siêu mỏng không có HDMI buộc người dùng phải tự tốn thêm tiền túi để sạc mua các bộ chuyển đổi (adapter) hoặc bộ chia tín hiệu (hub) phức tạp.

Khi chọn mua máy, người dùng cũng sẽ thường xuyên bắt gặp công nghệ Thunderbolt (từ phiên bản 3 trở lên) sử dụng chung form thiết kế với đầu nối USB-C. Thunderbolt mang lại những đặc quyền cao cấp như hỗ trợ xuất cùng lúc ra nhiều màn hình độc lập, tối ưu tốc độ truyền tải dữ liệu và kết nối hoàn hảo với các Docking Station. Sự xuất hiện mang tính bổ sung đầy mạnh mẽ này đã biến công nghệ Thunderbolt trở thành lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu máy tính.

Tuy nhiên, cuộc đua thu nhỏ kích thước này mang đến một thách thức lớn khi các linh kiện bên trong buộc phải hàn trực tiếp vào bo mạch chủ để tiết kiệm diện tích. Động thái tối ưu không gian này vô tình khiến cho việc sửa chữa thiết bị khi gặp sự cố trở nên khó khăn. Đồng thời, nó cũng làm triệt tiêu khả năng thực hiện các nâng cấp phần cứng trong tương lai, biến một số dòng laptop trở nên kém linh hoạt và dễ gây rắc rối lâu dài.