Côngan TP.Thủ Đức xử lý 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày tết

Ngày 12.2, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, trong trong ba ngày 8, 9, 10.2 (tức 29 đến mùng 1 Tết Nguyên đán) tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo.

Công an TP.Thủ Đức kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông TRẦN DUY KHÁNH

Theo Công an TP.Thủ Đức, đơn vị này đã triển khai quyết liệt kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Từ đó, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn được đảm bảo, không ùn tắc...

Công an TP.Thủ Đức kiểm tra tài xế xe khách TRẦN DUY KHÁNH

Đặc biệt, Công an TP.Thủ Đức bố trí các tổ tuần tra trên nhiều tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Các khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn có phục vụ rượu bia để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, các tổ tuần tra tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc "đã sử dụng bia rượu thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác".

Trong 3 ngày 8, 9, 10. 2 (tức 29 đến mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an TP.Thủ Đức đã kiểm tra 90 trường hợp phương tiện tham gia giao thông. CSGT lập biên bản 79 trường hợp, tạm giữ 33 xe máy; phạt nguội 11 trường hợp. Trong đó, có 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp dương tính chất ma túy, 34 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ… Trong thời gian trên, địa bàn TP.Thủ Đức không xảy ra vụ tai nạn giao thông hay va chạm giao thông, tình hình giao thông được đảm bảo trong những ngày Tết Nguyên đán.