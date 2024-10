Covid-19 vẫn gây tử vong nhiều gấp 14 lần cúm thường tại Nhật Bản

Số ca tử vong vì Covid-19 như vậy cao gấp 14 lần so với 2.244 ca tử vong do cúm thông thường trong cùng khoảng thời gian. Các số liệu này do chính phủ Nhật Bản cung cấp, được Kyodo News đăng tải ngày 24.10.

Nhật dở bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 từ tháng 5.2023 Ảnh: REUTERS

Theo số liệu, các ca nhiễm Covid-19 dẫn đến 32.576 ca tử vong trong vòng 12 tháng, trong đó 97% là người trên 65 tuổi.

Sau khi Covid-19 được hạ cấp xuống cùng tình trạng với cúm vào ngày 8.5.2023, chính phủ Nhật đã gỡ bỏ các hướng dẫn để tạo điều kiện bình thường hóa hoạt động xã hội và kinh tế. Chính phủ Nhật Bản cũng đã ngừng hỗ trợ tài chính cho việc điều trị và phòng ngừa vi rút corona từ ngày 1.4.2024.

Năm 2022 có hơn 47.600 người ở Nhật tử vong do Covid-19, con số này đã giảm xuống còn 38.086 vào năm 2023, theo Kyodo News. Cùng với Trung Quốc, Nhật Bản nằm trong số các quốc gia dở bỏ muộn nhất đối với các hạn chế để phòng ngừa Covid-19.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do Covid trong vòng 28 ngày tính đến ngày 13.10 trên toàn cầu là 4.249 người, trong đó Mỹ chiếm khoảng 3/4 số nạn nhân. Tính từ khi dịch bùng phát vào đầu năm 2020 đến nay, theo WHO, cả thế giới đã có gần 7,1 triệu ca tử vong.