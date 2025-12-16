C.P. Việt Nam xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Singapore

Ngày 16.12, tại nhà máy CPV Food Bình Phước (tỉnh Đồng Nai), Công ty cổ phần C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) đã công bố việc được cấp phép xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Singapore.

Ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cùng nhiều đại biểu tham dự.

Ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM (giữa) thăm quan các sản phẩm của công ty ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo C.P. Việt Nam, sản phẩm thịt gà chế biến được sản xuất theo quy trình khép kín tại tổ hợp CPV Food Bình Phước, đạt các chứng nhận quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000, Halal…, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của thị trường khu vực.

Ông Pang Te Cheng cho biết, quyết định phê duyệt này được xem là một bước tiến quan trọng đối với ngành chăn nuôi - xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam tiếp cận thị trường Singapore, vốn có yêu cầu quản lý và tiêu chuẩn nhập khẩu rất nghiêm ngặt.

Cột mốc này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Singapore, góp phần tăng cường an toàn và bảo đảm an ninh lương thực, đặc biệt trong bối cảnh quốc đảo hiện phải nhập khẩu khoảng 90% lượng thực phẩm tiêu thụ.

"Singapore đề cao mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nhà sản xuất Việt Nam trong việc cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng cao tới người tiêu dùng", ông Pang Te Cheng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, nói tỉnh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển chăn nuôi - với quy mô tổng đàn khoảng 3,84 triệu con heo và gần 36,2 triệu con gia cầm (trong đó gà khoảng 33 triệu con). Tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm khoảng 45% giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các đại biểu tham gia cắt băng chúc mừng container đầu tiên xuất khẩu sang Singapore HOÀNG GIÁP

Với việc đủ điều kiện xuất khẩu các sản phẩm của công ty vào các thị trường được xem là "khó tính nhất thế giới về an toàn thực phẩm", cùng với những giải thưởng quốc tế uy tín là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển bền vững.

Nhân sự kiện này, ông Thắng cũng mong muốn đại diện Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM và các doanh nghiệp Singapore tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp 2 nước hợp tác bền chặt hơn nữa, gắn kết hơn nữa để cùng nhau phát triển trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, CPV Food Bình Phước đã trao 242 suất học bổng với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng cho con em cán bộ công nhân viên đang làm việc tại nhà máy.