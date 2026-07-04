Crossover 5 chỗ hạng B: Hyundai Creta 'đại hạ giá', Xforce ưu đãi mạnh đấu Yaris Cross

Sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, thị trường ô tô vừa cho thấy tín hiệu khởi sắc khi doanh số bán hàng của một số thương hiệu như Toyota, Mitsubishi… bắt đầu tìm lại nhịp tăng trưởng. Dù vậy, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khiến hàng loạt mẫu mã tiếp tục "lao" vào cuộc đua giảm giá nhằm gia tăng lợi thế, tạo sức hút với khách hàng. Trong đó, Crossover 5 chỗ hạng B với một loạt mẫu mã nổi bật như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V… đang chứng kiến màn cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ nhất trong tháng 7.2026.

Crossover 5 chỗ hạng B hiện là một trong những phân khúc ô tô hút khách bậc nhất thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Crossover 5 chỗ hạng B hiện là một trong những phân khúc ô tô hút khách bậc nhất thị trường Việt Nam khi các mẫu mã đều hướng đến những nhóm khách hàng mua xe lần đầu, mua ô tô cá nhân, gia đình nhỏ sử dụng… cũng như những ai đang tìm kiếm một mẫu xe gầm cao, cỡ nhỏ đi lại hàng ngày trong thành phố, và thỉnh thoảng đi du lịch. Nắm bắt tâm lý cũng như nhu cầu mua sắm ô tô đi du lịch của người dân thường gia tăng vào dịp hè, từ tháng 7.2026 hầu hết các mẫu mã Crossover 5 chỗ hạng B đều được nhà sản xuất, phân phối triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá bán.

Trong đó, Hyundai Creta là cái tên đáng chú ý nhất khi được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng mức giảm lên tới 79 triệu đồng. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại, bên cạnh các phiên bản thuộc thế hệ mới nhất, mẫu xe này vẫn còn một số xe mới đời cũ tồn kho chưa bán hết. Đây được xem là mức giảm cao nhất từ trước đến nay được Hyundai áp dụng cho Creta.

Hyundai Creta là cái tên đáng chú ý nhất khi được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng mức giảm lên tới 79 triệu đồng Ảnh: B.H

Không kém cạnh Hyundai Creta, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này - Toyota Yaris Cross cũng tiếp tục được hãng xe Nhật Bản giảm giá bán thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe trong tháng 7.2026. Cụ thể, hai phiên bản Yaris Cross Gas và Yaris Cross HEV đều được giảm 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế còn 600 - 678 triệu đồng. Dù đang dẫn đầu phân khúc Crossover 5 chỗ hạng B tại Việt Nam nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, doanh số Toyota Yaris Cross liên tục sụt giảm.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce - đối thủ đồng hương, cạnh tranh trực tiếp với Yaris Cross cũng tiếp tục được áp dụng ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu đồng. Theo đó, trong tháng 7.2026, hai phiên bản Mitsubishi Xforce GLX và Xforce Luxury giảm giá từ 60 - 66 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 545 - 599 triệu đồng. Bản Xforce Ultimate (giá niêm yết 720 triệu đồng) được áp dụng gói ưu đãi tài chính 55 triệu đồng.

Trong tháng 7.2026, hai phiên bản Mitsubishi Xforce GLX và Xforce Luxury giảm giá từ 60 - 66 triệu đồng Ảnh: B.H

Honda HR-V cũng có những thay đổi đáng chú ý về chính sách ưu đãi, cũng như giá niêm yết trong tháng 7.2026. Cụ thể, phiên bản Honda HR-V G được Honda Việt Nam giảm giá niêm yết từ 699 triệu đồng về mức 669 triệu đồng. Trong khi bản Honda HR-V (giá niêm yết 750 triệu đồng) được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá 37,5 triệu đồng.

Ở phần còn lại, một số mẫu mã xe Trung Quốc như Omoda C5 cũng được nhà phân phối mạnh tay ưu đãi, thông qua nhiều hình thức như miễn phí nhiên liệu từ 3-5 năm, hỗ trợ lãi suất vay 0% trong năm đầu tiên, tặng gói phụ kiện và quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá ở phân khúc Crossover 5 chỗ hạng B vẫn đang diễn ra khá hấp dẫn khi hầu hết các mẫu mã từ xe Nhật Bản, Hàn Quốc đến xe thương hiệu Trung Quốc đều mạnh tay ưu đãi nhằm tạo sức hút, qua đó có thể cải thiện thị phần. Bởi đây là phân khúc đang thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng mua ô tô tại Việt Nam.