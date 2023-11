CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt nóng nghi phạm trộm xe máy

Ngày 8.11, Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ Đoàn Đức Tài (34 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Tài là nghi phạm trộm xe máy ở xã Hòa Long (TP.Bà Rịa), trên đường bỏ chạy thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.



Công an TP.Bà Rịa thưởng nóng cho tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, chiều 7.11, Tài đến xã Hòa Long trộm một xe máy của người dân. Nhận tin báo của nạn nhân, Công an TP.Bà Rịa đã tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm. Qua hệ thống camera an ninh, Công an TP.Bà Rịa phát hiện Tài điều khiển xe vừa trộm cắp chạy ra quốc lộ 51 hướng về TX.Phú Mỹ nên truy đuổi.

Công an TP.Bà Rịa cũng thông báo cho lực lượng tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 51 và đề nghị truy bắt nghi phạm này.

Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu di chuyển đến gần trạm thu phí ngã ba Long Sơn (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) lập chốt để tổ chức bắt nghi phạm trộm xe máy.

Tài bị bắt giữ cùng tang vật CÔNG AN CUNG CẤP

Khi phát hiện Tài đang điều khiển xe máy chạy đến, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng kiểm tra thì Tài tăng ga bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã truy đuổi, ép xe máy của Tài vào con lươn giữa đường rồi khống chế bắt giữ.

Sau đó, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao Tài cùng tang vật cho Công an TP.Bà Rịa. Qua kiểm tra nhanh cho kết quả Tài dương tính với ma túy.