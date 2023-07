Quảng Ninh: Truy bắt nghi can giết người trước cửa quán bar

Ngày 15.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tổ chức các lực lượng truy bắt Nguyễn Quang Kiên (32 tuổi, trú P.Yên Thọ, Quảng Ninh), nghi can gây ra vụ giết người tại một quán bar trên địa bàn.



Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường trước cửa quán bar D.O.M Lounge N.H

Vào khoảng 23 giờ 20 ngày 13.7, tại trước cửa quán bar D.O.M Lounge (tổ 2, khu Hoàng Hoa Thám, P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh), do mâu thuẫn cá nhân bộc phát, anh N.T.L. (27 tuổi, trú xã Bình Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh) bị nghi can Nguyễn Quang Kiên dùng 1 con dao (loại dao gấp, mũi nhọn) đâm vào vùng bụng, vùng mông.

Ngay sau đó, anh N.T.L được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng anh L. tử vong vào khoảng 1 giờ ngày 14.7. Sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn.

Nguyễn Quang Kiên, nghi can vụ án mạng xảy ra trước cửa quán bar ở Quảng Ninh N.K.

Ngay sau khi nhận được tin báo, thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an TX.Đông Triều khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và nghi can gây án.

Vụ giết người trước cửa quán bar đang được Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra.