CSGT dán decal phản quang cho dân vì lo xe công nông gây tai nạn mùa cà phê

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an xã Thuận An và xã Đức Mạnh (H.Đắk Mil, Đắk Nông) thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các xã này.

Đặc biệt, ngoài việc tuần tra kiểm soát, tổ công tác còn phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở và dán decal phản quang nhận diện đối với các loại xe công nông di chuyển trên đường. Hàng trăm xe công nông đã được tổ công tác "tuýt còi", yêu cầu dừng xe để… dán decal phản quang miễn phí.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông dán decal phản quang trên xe công nông ngay trong đêm tối CTV

Trong lúc CSGT dán decal, nhiều người dân đi ngang cũng đến "xin" các miếng decal về dán cho phương tiện của mình ở nhà.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, hiện nay người dân trên địa bàn tỉnh đang bước vào cao điểm thu hoạch cà phê, lưu lượng xe máy kéo nhỏ (thường gọi chung là xe công nông –PV) lưu thông tăng cao. Đặc biệt vào ban đêm, loại xe này không có đèn báo hoặc có đèn không đủ ánh sáng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

Nhiều người dân đến "xin" tổ công tác các miếng decal để về nhà tự dán lên xe công nông của mình CTV

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Tây nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng là địa bàn có diện tích sản xuất nông nghiệp và trồng cây công nghiệp rất lớn. Xe công nông là phương tiện có thể vượt địa hình đèo dốc, sông suối để vận chuyển phân bón, nông sản, phục vụ sản xuất mà khó có phương tiện nào có thể thay thế được.

Hiện Đắk Nông đang bước vào mùa thu hoạch cà phê, thời điểm chập choạng tối, rất nhiều xe công nông chở cà phê vừa thu hoạch di chuyển trên đường nhưng xe lại không có đèn CTV

Tuy nhiên, theo thượng tá Lập, loại xe này cũng tiềm ẩn nguy cơ cao về TNGT, đặc biệt vào ban đêm hoặc thời điểm ánh sáng không đảm bảo. Từ nhiều năm qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân khi điều khiển loại phương tiện này không được chở người trên thùng xe; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kết hợp tuyên truyền nhắc nhở, tập trung vào thời gian sáng sớm và chiều tối, đây là khung giờ loại phương tiện này lưu thông với số lượng nhiều.

Lực lượng CSGT dán decal phản quang miễn phí lên xe công nông cho người dân CTV

"Chúng tôi cũng thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, dán decal phản quang phía trước và phía sau xe công nông nhằm giúp người đi đường dễ dàng nhận biết từ xa, nhất là vào ban đêm để chủ động giảm tốc độ. Nhờ đó sẽ giảm được các vụ tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến loại xe này", Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nói thêm.