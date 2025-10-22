Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CSGT đo nồng độ cồn: 'Mới uống 2 lon' sao dính kịch khung?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/10/2025 11:39 GMT+7

'Mới uống 2 lon thôi' là lời trần tình quen thuộc của một số tài xế luôn bị dập tắt khi máy đo nồng độ cồn của CSGT báo kết quả vi phạm ở mức kịch khung.

Tối 21.10, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ). Một số tài xế khi dính nồng độ cồn thì phân trần: "Mới uống 2 lon à", nhưng máy đo lại ra kết quả kịch khung.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, tối ngày 21.10, lực lượng Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập chốt kiểm soát trên quốc lộ 14 và đo nồng độ cồn các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên tuyến đường. Ngoài ra, lực lượng còn phối hợp với Công an xã Nha Bích kiểm tra lưu động trên nhiều tuyến đường khu dân cư, chủ động dừng phương tiện có dấu hiệu nghi ngờ tài xế đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe.

- Ảnh 2.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khoảng 19 giờ 45 phút, T.V.H (44 tuổi, ở xã Nha Bích) lái xe máy qua chốt kiểm soát của lực lượng CSGT và được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Nam tài xế lo lắng và trần tình: "Em mới đi làm về, có uống 2 lon bia thôi à. Cho em về để mai còn đi làm" và không muốn thổi vào máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, kết quả nồng độ cồn của người này lên đến 0,419 mg/lít khí thở, vượt mức vi phạm kịch khung.

- Ảnh 3.

"Mới uống 2 lon" nhưng kết quả đo nồng độ cồn của người đàn ông này đã vượt 0,4 mg/lít khí thở

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tương tự, anh N.V.D (32 tuổi, quê Gia Lai; hiện ở TP.HCM) khi đang lái xe trên đường đã bị lực lượng CSGT tuần tra lưu động kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Tại chốt kiểm tra, tài xế N.V.D chia sẻ: "Em mới từ TP.HCM xuống đây làm công trình ngày đầu tiên. Chủ cúng đất, có con gà, thùng bia mời anh em, người làm vài lon".

- Ảnh 4.

Cùng với xử lý cố định tại 1 điểm, lực lượng CSGT còn kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài những lý do nêu trên, CSGT còn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác cũng trình bày đủ lý do mình phải sử dụng rượu bia như: đi đám tang, bạn bè mời, đã uống trước đó vài tiếng... Tuy nhiên, tất cả đều bị CSGT lập biên bản sau khi ghi nhận kết quả từ máy đo nồng độ cồn.

Được biết, từ ngày 18.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn, triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

- Ảnh 5.

Lực lượng CSGT xử lý lập biên bản 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lãnh đạo Phòng CSGT đã yêu cầu các đội, trạm CSGT trực thuộc huy động tối đa, bố trí lực lượng khép kín tuyến, địa bàn, tập trung kiểm tra tại khu vực nội thành, khu công nghiệp, nhà hàng, quán ăn, tụ điểm vui chơi giải trí và cả vùng nông thôn.

Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm, đợt cao điểm được triển khai nhằm ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu bia và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm quy định về nồng độ cồn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

