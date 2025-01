CSGT Hà Tĩnh gắn biển cảnh báo phạt vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Những ngày gần đây, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động gắn thêm biển phụ tại các cột đèn tín hiệu giao thông nằm trên các trục đường chính để tuyên truyền về mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168/2024.

Đội CSGT-TT Công an H.Đức Thọ gắn biển phụ tại cột đèn tín hiệu giao thông để nhắc nhở người dân về mức phạt lỗi vượt đèn đỏ ẢNH: TÂN KỲ

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Diệp Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường tuyên truyền mức phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Nghị định 168, đơn vị đã triển khai gắn các biển phụ tại các vị trí có cột đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn nhằm nhắc nhở người dân.

"Hiện nay, chúng tôi đã gắn 12 biển báo tại các trục đường chính có cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn với nội dung vượt đèn đỏ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với ô tô và 6 triệu đồng với xe máy. Mục đích là giúp người dân nắm được quy định mới có mức xử phạt rất cao để chấp hành tốt hơn khi tham gia giao thông", trung tá Quyền nói.

Nội dung trên tấm biển phụ là mức phạt tiền với lỗi vượt đèn đỏ đối với ô tô và xe máy ẢNH: TÂN KỲ

Theo trung tá Quyền, từ sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường bộ nói chung, lỗi vượt đèn đỏ nói riêng của người dân trên địa bàn đã giảm hẳn so với trước đây.

Tương tự, những ngày qua, Công an H.Thạch Hà cũng đã hoàn thiện việc lắp đặt hàng loạt biển phụ cảnh báo với nội dung: "Vượt đèn đỏ phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với ô tô, 6 triệu đồng đối với mô tô, xe máy".

Người dân ở Hà Tĩnh đã chấp hành tốt hơn khi tham gia giao thông ẢNH: TÂN KỲ

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay ngay từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, đơn vị đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết và chấp hành quy định mới khi tham gia giao thông.

"Việc lực lượng CSGT một số đơn vị cấp huyện đã triển khai lắp biển phụ cảnh báo mức phạt khi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168 tại các cột đèn tín hiệu giao thông cũng là một trong số những cách tuyên truyền đến người dân. Mục đích cuối cùng là hạn chế được thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra", đại tá Sơn chia sẻ.