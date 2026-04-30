Khoảng 14 giờ ngày 30.4, trong quá trình tuần tra lưu động trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện một ô tô con dừng tại hành lang an toàn.

Chiếc xe do một nam thanh niên điều khiển, trên xe có thêm một người. Thời điểm kiểm tra, phương tiện dừng sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi lưu lượng xe trên cao tốc đang tăng cao dịp nghỉ lễ.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết đã lái xe liên tục nhiều giờ, cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ nên không thể tiếp tục hành trình an toàn. Vì vậy, người này buộc phải cho xe dừng lại tại hành lang an toàn để nghỉ tạm.

CSGT hỗ trợ tài xế buồn ngủ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Nhận thấy tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm nếu tài xế tiếp tục lái xe trong trạng thái không tỉnh táo, đồng thời việc dừng xe trên cao tốc không đúng quy định cũng tiềm ẩn rủi ro va chạm, tổ CSGT đã nhanh chóng hỗ trợ.

Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ đã trực tiếp điều khiển phương tiện, đưa tài xế và người đi cùng rời khỏi cao tốc qua nút giao gần nhất để nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành trình.