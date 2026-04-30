Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
CSGT hỗ trợ tài xế buồn ngủ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Video Thời sự

CSGT hỗ trợ tài xế buồn ngủ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vũ Phượng
30/04/2026 20:10 GMT+7

Phát hiện tài xế mệt mỏi dừng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, CSGT kịp thời hỗ trợ đưa phương tiện ra nút giao, tránh nguy cơ tai nạn đáng tiếc.

Khoảng 14 giờ ngày 30.4, trong quá trình tuần tra lưu động trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện một ô tô con dừng tại hành lang an toàn.

Chiếc xe do một nam thanh niên điều khiển, trên xe có thêm một người. Thời điểm kiểm tra, phương tiện dừng sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi lưu lượng xe trên cao tốc đang tăng cao dịp nghỉ lễ.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết đã lái xe liên tục nhiều giờ, cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ nên không thể tiếp tục hành trình an toàn. Vì vậy, người này buộc phải cho xe dừng lại tại hành lang an toàn để nghỉ tạm.

Nhận thấy tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm nếu tài xế tiếp tục lái xe trong trạng thái không tỉnh táo, đồng thời việc dừng xe trên cao tốc không đúng quy định cũng tiềm ẩn rủi ro va chạm, tổ CSGT đã nhanh chóng hỗ trợ.

Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ đã trực tiếp điều khiển phương tiện, đưa tài xế và người đi cùng rời khỏi cao tốc qua nút giao gần nhất để nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành trình.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT TÀI XẾ BUỒN NGỦ TRÊN CAO TỐC CAO TỐC VĨNH HẢO PHAN THIẾT csgt HỖ TRỢ TÀI XẾ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận