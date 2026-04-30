37 vụ tai nạn khiến 18 người chết trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, trong ngày 30.4 (tính đến 17 giờ), toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. Trong đó, toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

So với ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30.4 - 1.5 năm ngoái giảm 33 vụ, giảm 18 người chết, giảm 29 người bị thương.

Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trong ngày 30.4 ẢNH: TIẾN TRẠCH

Về kết quả tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, ngày 30.4 trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra và phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp vi phạm; tạm giữ 70 xe ô tô, 2.469 xe mô tô, 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.902 trường hợp.

Trong số vi phạm có 2.104 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 8 trường hợp vi phạm về ma túy, 3.253 trường hợp vi phạm về tốc độ, 117 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe, 93 trường hợp chở quá số người quy định…

Riêng các đội tuần tra kiểm soát của Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp, tước 2 giấy phép lái xe, trừ điểm 51 giấy phép lái xe và gửi thông báo vi phạm tới 320 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng công an toàn quốc cũng lập biên bản xử lý 217 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy và 85 trường hợp vi phạm trên tuyến đường sắt.