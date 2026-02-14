Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 2026 xảy ra 52 vụ tai nạn khiến 34 người chết

Trần Cường
Trần Cường
14/02/2026 16:07 GMT+7

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 2026 (14.2), toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, khiến 34 người chết và 31 người bị thương.

Số liệu này được Cục CSGT công bố chiều 14.2. So với ngày nghỉ tết Nguyên đán cùng kỳ 2025, giảm 18 vụ (giảm 27,7%), giảm 8 người chết (giảm 20,9%) và giảm 6 người bị thương (giảm 18,4%). 

Toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường bộ. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 2026 xảy ra 52 vụ tai nạn khiến 34 người chết- Ảnh 1.

CSGT Công an Hà Nội phân luồng, hướng dẫn giao thông cho người dân về quê nghỉ tết

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Về công tác xử lý vi phạm, trên tuyến đường bộ, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.013 trường hợp; tạm giữ 101 xe ô tô, 2.496 xe mô tô, 102 phương tiện khác; tước 283 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm GPLX 1.668 trường hợp. 

Trong các trường hợp vi phạm có 2.145 người vi phạm nồng độ cồn, 6 người vi phạm ma túy, 2.219 trường hợp vi phạm tốc độ, 26 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 117 trường hợp chở quá số người quy định, 56 người dùng điện thoại khi lái xe...

Riêng trên tuyến QL1A, lực lượng chức năng đã kiểm soát 8.259 phương tiện, lập biên bản xử lý 1.299 trường hợp, phạt tiền ước tính 2,3 tỉ đồng. Trong số vi phạm có 159 vi phạm nồng độ cồn, 418 trường hợp vi phạm tốc độ, 88 trường hợp đi không đúng phần đường, 85 trường hợp dừng đỗ sai quy định...

Ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 2026 xảy ra 52 vụ tai nạn khiến 34 người chết- Ảnh 2.

Dòng phương tiện rời Hà Nội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dưới sự điều tiết của lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Các đội tuần tra kiểm soát trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã trực tiếp kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm. Thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, gửi thông báo đến 200 chủ phương tiện vi phạm.

Ở tuyến đường thủy, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 17 triệu đồng. Đường sắt phát hiện 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng thống kê có 5.260 trường hợp có dấu hiệu vi phạm qua các hệ thống camera giám sát toàn quốc. Trong đó đã gửi thông báo phạt nguội đến 1.119 trường hợp.

Qua thiết bị nghiệp vụ, cảnh sát cũng ghi nhận 2.816 trường hợp, trong đó lập biên bản "nóng" 1.942 trường hợp, gửi phạt nguội 1.070 trường hợp và số còn lại được gửi thông tin cho các đơn vị nghiệp vụ để tiếp tục xác minh, xử lý.

