Xuyên lễ 30.4 - 1.5, CSGT Đà Nẵng 'mạnh tay' phạt nồng độ cồn, tốc độ ở cửa ngõ

CSGT ngăn chặn tai nạn giao thông từ gốc

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là thời điểm thành phố Đà Nẵng bước vào cao điểm du lịch, dòng người và phương tiện đổ về thành phố tăng nhanh.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng từ chiều 29.4 đến sáng 30.4, lực lượng chức năng ghi nhận tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, nhà ga, khu du lịch và điểm vui chơi giải trí, áp lực giao thông gia tăng rõ rệt, tuy nhiên không xảy ra nguy cơ ùn tắc.

Lực lượng CSGT xuyên lễ tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến cửa ngõ thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng CSGT đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các đội, trạm trực thuộc chủ động thực hiện nghiêm phương án, tập trung kiềm chế, kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra ùn tắc kéo dài, không hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự.

Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tăng cường quân số tại các tuyến cửa ngõ và trục giao thông trọng điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm và ban đêm, các tổ công tác liên tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường...

CSGT tăng cường tuần tra, siết nồng độ cồn và tốc độ đối với tất cả các phương tiện ẢNH: Đ.X

Song song đó, lực lượng CSGT đã xây dựng phương án bố trí chốt điều tiết, phân luồng tại các khu vực tập trung đông người, điểm diễn ra sự kiện và các khu du lịch trọng điểm; linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế nhằm kịp thời giải tỏa áp lực phương tiện, không để xảy ra ùn ứ kéo dài.

Các tổ công tác thường trực tại hiện trường, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

CSGT túc trực, phân luồng giao thông tại các tuyến đường phục vụ chương trình “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với Ban Quản lý Bến xe trung tâm Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách trước giờ xuất bến kéo dài xuyên lễ, bắt đầu từ chiều 29.4.

Đây được xem là khâu "chặn từ gốc" nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là khi nhu cầu đi lại liên tỉnh tăng cao trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp tài xế vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách trước giờ xuất bến tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng trong dịp lễ 30.4 - 1.5

Anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, trú quê tỉnh Nghệ An) đánh giá, việc kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách trước giờ xuất bến là rất cần thiết, sẽ tạo sự an tâm cho hành khách khi lựa chọn xe khách để về quê dịp lễ. Theo anh Hùng, với những chuyến đi đường dài, việc tài xế được kiểm soát chặt chẽ giúp giảm thiểu rủi ro, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao. "Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài, các tuyến đường đều đông đúc, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn", anh Hùng chia sẻ.

"Mạnh tay" xử lý nồng độ cồn, vi phạm tốc độ

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, kỳ nghỉ lễ năm nay (từ ngày 30.4 - 3.5) dự báo lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến, như: QL1, Võ Chí Công, các tuyến ĐT603, ĐT603B, ĐT607, ĐT611, khu vực kết nối phố cổ Hội An và các tuyến ven biển. Đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ, va chạm nếu không được kiểm soát từ sớm.

"Lực lượng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra khép kín, xử lý nghiêm các vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người, không có giấy phép lái xe… Đồng thời, tăng cường kiểm tra xe điện du lịch tại khu vực phố cổ Hội An, các tuyến ven biển và trung tâm thành phố nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động vận tải phục vụ du lịch", lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng thông tin với PV Thanh Niên.

Lực lượng CSGT thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động xe điện du lịch tại phố cổ Hội An, chủ động phòng ngừa tai nạn dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: Đ.X

Tại địa bàn Trạm CSGT Thăng Bình, trong 3 ngày từ 25 - 27.4, lực lượng chức năng đã xử lý 177 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 440 triệu đồng. Trong đó có 35 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 91 trường hợp chạy quá tốc độ, 3 xe khách chở quá số người và 11 trường hợp không có giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT kiểm tra, ghi nhận và xử lý phương tiện chạy quá tốc độ ở cửa ngõ Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Trung tá Trương Hoàng Anh, Trưởng trạm CSGT Thăng Bình, cho biết đơn vị duy trì 100% quân số trực, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Theo lực lượng chức năng, cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân, doanh nghiệp vận tải và tài xế cũng được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.