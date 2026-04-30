Xem nhanh 20h ngày 30.4: TP.HCM rực rỡ sắc cờ | Ký ức về ‘nụ cười chiến thắng’ bên Dinh Độc Lập

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4: Niềm tự hào ngập tràn từ phố lớn đến hẻm nhỏ

Ngày 30.4, khắp các ngả đường TP.HCM, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, nhuộm thắm từ những đại lộ sầm uất cho đến những con hẻm nhỏ bình yên.

Trong không khí rộn ràng đón mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi lá cờ được treo lên không chỉ là một điểm nhấn sắc màu, mà còn là niềm tự hào mãnh liệt về một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.

Với những người lớn tuổi, hình ảnh lá cờ tung bay mang lại cảm xúc đặc biệt về giá trị của độc lập, hòa bình.

Niềm tự hào ấy lan tỏa sâu vào từng ngõ ngách của thành phố. Khác với vẻ lộng lẫy, choáng ngợp ở các tuyến phố trung tâm, sắc cờ đỏ sao vàng trong những khu dân cư, những con hẻm nhỏ lại mang đến một cảm giác ấm áp, gần gũi và gắn kết lạ thường.

Gặp người có 'nụ cười chiến thắng' trong ngày thống nhất

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, thiếu tá Nguyễn Hữu Cử (84 tuổi, quê xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2, đã có cuộc trò chuyện với Báo Thanh Niên về những năm tháng chiến đấu khốc liệt.

Ông tự hào vì mình đã đóng góp một phần nhỏ bé trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với chiến thắng thuộc về dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong tâm trí của người cựu chiến binh Nguyễn Hữu Cử, khoảnh khắc chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập và nụ cười rạng rỡ trước ống kính phóng viên quốc tế vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn mở ra nhiều thay đổi đáng chú ý, từ thể thức thi đấu đến cơ hội cho những đội lần đầu góp mặt.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Đây là lần mở rộng đầu tiên kể từ năm 1998, đồng thời kéo theo số trận đấu tăng lên 104 - con số cao nhất từ trước đến nay. Việc mở rộng này không chỉ làm giải đấu dài hơn, mà còn thay đổi cách cạnh tranh, khi nhiều đội tuyển trước đây khó có cơ hội nay đã có thể góp mặt.

Thực tế, World Cup 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều "tân binh" như Cabo Verde, Curaçao, Uzbekistan hay Jordan. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc FIFA muốn mở rộng "bản đồ bóng đá", đưa sân chơi lớn nhất hành tinh đến gần hơn với nhiều khu vực trên thế giới.

Thể thức thi đấu cũng vì thế mà có sự điều chỉnh. 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội.

Điều này khiến vòng bảng trở nên căng thẳng và khó lường hơn, bởi ngay cả vị trí thứ 3 vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sai lầm sẽ bị trừng phạt nhanh chóng. Ngoài ra, những điểm mới khác đã được tổng hợp, phân tích chi tiết trong video. Kính mời quý vị theo dõi.

