Xem nhanh 20h ngày 28.4: Nghi ngộ độc thực phẩm ở Trường Đặng Thùy Trâm | Giá vàng bạc trượt không phanh

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

25 ca là học sinh, bảo mẫu Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25.4 đến trưa ngày 27.4.2026, 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt…, trong đó có 23 ca học sinh và 2 ca người lớn: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập: 13 ca học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2: 9 ca học sinh, Bệnh viện Khánh Hội: 1 ca học sinh; và Bệnh viện Nhân dân Gia Định: 2 ca người lớn (là bảo mẫu).

"Có 1 trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng; sau 1 ngày điều trị tích cực (chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy. Hiện các trường hợp có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23/25 trường hợp)", báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Giá vàng, bạc trượt không phanh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã điều chỉnh giá vàng miếng SJC 4 lần trong ngày 28.4, giá mua vào giảm 1,8 triệu đồng, xuống 164,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán giảm 1,27 triệu đồng, xuống 167,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý 4 lần giảm giá mua vào vàng miếng với tổng mức giảm 1,8 triệu đồng, xuống 164,5 triệu đồng; còn giá bán ra có 3 lần điều chỉnh đi xuống với tổng mức giảm 1,3 triệu đồng. Tương tự, Công ty Doji mua vào 164,5 triệu đồng, bán ra 167,5 triệu đồng…

Các công ty cũng liên tục điều chỉnh giá vàng nhẫn theo chiều đi xuống với tổng mức giảm từ 800.000 đến 1,8 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167,1 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 164,5 triệu đồng, bán ra 167,5 triệu đồng…

Vàng trong nước đã trượt giảm trong 2 tuần qua với mức giảm giá gần 8 triệu đồng/lượng. Những người mua vàng đã lỗ nặng 11 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đã bị thổi bay 48 USD mỗi ounce, xuống 4.635 USD, có thời điểm xuống đến 4.624 USD.

