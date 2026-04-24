Xem nhanh 20h ngày 24.4: Chủ quán phở hạnh phúc đến 'mất ngủ' khi đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

25 phút đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân: Chủ quán phở 'khó ngủ' vì hạnh phúc

Trưa 24.4, quán phở Lý Quốc Sư trên phố Đinh Liệt (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng đông khách hơn thường lệ. Trong không gian chưa đầy 20 m², chỉ đủ kê vỏn vẹn 5 chiếc bàn nhưng thực khách vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, cũng không ai tỏ ra sốt ruột vì sự chật chội.

Giữa dòng khách ấy, dễ dàng bắt gặp nhiều gương mặt là khách du lịch nước ngoài. Họ tìm đến quán sau khi biết nơi đây vừa đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung dùng bữa tối 23.4.

25 phút đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân: Chủ quán phở ‘khó ngủ’ vì hạnh phúc

Chỉ sau một đêm, quán phở nhỏ giữa lòng phố cổ bỗng trở thành điểm đến đặc biệt. Thực khách đến không chỉ để ăn, mà còn để trải nghiệm hương vị đã từng "ghi dấu" trong bữa ăn của một nguyên thủ quốc gia.

"Lượng khách sáng nay đông đột biến khiến quán phải làm việc hết công suất để phục vụ", anh Thiều Văn Mùi, 35 tuổi, chủ quán phở, hạnh phúc chia sẻ.

Mỹ lên tiếng về việc Iran dự World Cup 2026, bác bỏ khả năng Ý thay thế

Theo Reuters và Al Jazeera, ngày 24.4, bà Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn chính phủ Iran cho biết, Bộ Thanh niên và Thể thao Iran đã lo liệu các công tác hậu cần cần thiết cho sự tham gia của đội tuyển Iran tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Theo The Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 24.4 khẳng định không có bất kỳ lệnh cấm nào đối với đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026. Ông nhấn mạnh vấn đề, nếu có, không nằm ở các cầu thủ mà ở một số thành viên đi cùng phái đoàn.

“Không ai từ phía Mỹ nói rằng họ không thể đến,” ông Rubio phát biểu tại Nhà Trắng. “Vấn đề không nằm ở các vận động viên, mà là ở một số cá nhân có thể có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chúng tôi có thể không cho phép những người đó nhập cảnh, nhưng không phải các cầu thủ”.

Mỹ lên tiếng về việc Iran dự World Cup 2026, bác bỏ khả năng Ý thay thế

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Iran không thể tham dự World Cup do căng thẳng địa chính trị với Mỹ và Israel. Liên đoàn bóng đá Iran từng cho biết đang đàm phán với FIFA để chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico, thay vì Mỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhiều lần khẳng định Iran vẫn sẽ góp mặt và thi đấu theo lịch bốc thăm ban đầu.

Trên thực tế, sau những biến động xảy ra liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, gần đây Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã xác định và lên kế hoạch cho đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026. Họ sẽ tập trung khoảng 30 cầu thủ, tập luyện tại thủ đô Tehran. Từ ngày 6.5, họ sẽ di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn tại đây và tổ chức thi đấu 4 trận giao hữu, trong đó có trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

