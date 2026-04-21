Xem nhanh 20h ngày 21.4: Bé trai đá bóng gây tai nạn chết người | Xăng E10 sắp lên kệ, tài xế có sẵn sàng?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ': Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn?

Xăng sinh học E10 đang đếm ngược những ngày cuối cùng để chính thức đi vào đời sống, thay thế dần xăng khoáng truyền thống.

Theo PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), xăng E10 mang lại lợi ích kép, việc giảm phát thải khí CO và các hợp chất hữu cơ chưa cháy hết giúp cải thiện chất lượng không khí, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, với các chính sách hỗ trợ hiện hành, giá xăng E10 thường thấp hơn xăng khoáng, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người sử dụng.

Lợi ích kinh tế và môi trường là yếu tố then chốt giúp xăng E10 dễ dàng được người dân đón nhận. Với những người xem chiếc xe là "cần câu cơm" hàng chục năm qua, việc thay đổi nhiên liệu khiến họ vừa hứng thú vừa băn khoăn.

Vụ bé trai đá bóng gây tai nạn chết người: Công an đang điều tra nguyên nhân

Chiều 21.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc bé trai 5 tuổi chơi đá bóng, làm bóng lăn ra đường tỉnh 908 khiến một người đi xe máy ngang qua té ngã, dẫn đến tử vong.

Theo đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 18 giờ 11 phút ngày 18.4, một bé trai 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường tỉnh 908 (đoạn qua xã Tân Lược, Vĩnh Long) đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa đường.

Đúng lúc này, ông N.T.H (50 tuổi) điều khiển xe máy đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xe. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, ông H. đã tử vong vào sáng hôm sau.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

