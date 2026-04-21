Xem nhanh 20h ngày 21.4: Bé trai đá bóng gây tai nạn chết người | Xăng E10 sắp lên kệ, tài xế có sẵn sàng?
Xem nhanh 20h ngày 21.4: Bé trai đá bóng gây tai nạn chết người | Xăng E10 sắp lên kệ, tài xế có sẵn sàng?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
21/04/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 21.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ': Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn?; Vụ bé trai đá bóng gây tai nạn chết người: Công an đang điều tra nguyên nhân;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ': Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn?

Xăng sinh học E10 đang đếm ngược những ngày cuối cùng để chính thức đi vào đời sống, thay thế dần xăng khoáng truyền thống.

Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ' Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn

Theo PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), xăng E10 mang lại lợi ích kép, việc giảm phát thải khí CO và các hợp chất hữu cơ chưa cháy hết giúp cải thiện chất lượng không khí, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, với các chính sách hỗ trợ hiện hành, giá xăng E10 thường thấp hơn xăng khoáng, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người sử dụng.

Lợi ích kinh tế và môi trường là yếu tố then chốt giúp xăng E10 dễ dàng được người dân đón nhận. Với những người xem chiếc xe là "cần câu cơm" hàng chục năm qua, việc thay đổi nhiên liệu khiến họ vừa hứng thú vừa băn khoăn.

Vụ bé trai đá bóng gây tai nạn chết người: Công an đang điều tra nguyên nhân

Chiều 21.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc bé trai 5 tuổi chơi đá bóng, làm bóng lăn ra đường tỉnh 908 khiến một người đi xe máy ngang qua té ngã, dẫn đến tử vong.

Xem nhanh 20h ngày 21.4: Bé trai đá bóng gây tai nạn chết người | Xăng E10 sắp lên kệ, tài xế có sẵn sàng?

Theo đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 18 giờ 11 phút ngày 18.4, một bé trai 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường tỉnh 908 (đoạn qua xã Tân Lược, Vĩnh Long) đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa đường.

Đúng lúc này, ông N.T.H (50 tuổi) điều khiển xe máy đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xe. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, ông H. đã tử vong vào sáng hôm sau.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 20.4: Kết quả điều tra vụ ngộ độc ở Trường Bình Quới Tây | Giải cứu 4.000 tấn lươn quá lứa thế nào?

Xem nhanh 20h ngày 20.4: Kết quả điều tra vụ ngộ độc ở Trường Bình Quới Tây | Giải cứu 4.000 tấn lươn quá lứa thế nào?

‘Xem nhanh 20h’ ngày 20.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Chính thức công bố kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây; vụ 4.000 tấn lươn quá lứa 'kêu cứu': Khảo sát nguyện vọng người nuôi trước khi kết nối thu mua;...

Xem nhanh 20h ngày 19.4: Làm rõ vụ tài xế tử vong trong phòng trọ | Nhà đầu tư thế giới tăng mua vàng, bạc

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Xăng E10 Xăng sinh học chuyển đổi sang xăng E10 bé trai đá bóng gây tai nạn Công an tỉnh Vĩnh Long
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
