Xem nhanh 20h ngày 19.4: Làm rõ vụ tài xế tử vong trong phòng trọ | Nhà đầu tư thế giới tăng mua vàng, bạc

Làm rõ vụ nam tài xế xe ôm tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Ngày 19.4, Công an phường Tân Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân tại dãy trọ trên đường Lê Quang Định (khu phố Bình Khánh) đi ngang qua phòng của anh K.V.L (29 tuổi, quê An Giang) thì phát hiện cửa mở, bên trong anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Nghi có chuyện bất thường, người dân hô hoán và cùng kiểm tra. Do lo ngại liên quan đến điện, mọi người nhanh chóng ngắt cầu dao trước khi tiếp cận, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, anh L. mặc quần ngắn, không mặc áo, tay phải cầm một chiếc giẻ lau còn ướt, phần cánh tay có dấu hiệu bị cháy. Thi thể nằm gần khu vực tủ lạnh trong phòng trọ.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nhà đầu tư thế giới tăng cường mua vàng, bạc

Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện mua 4 ngày liên tục trong tuần qua với tổng khối lượng 13,43 tấn. Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, Quỹ SPDR đã thực hiện mua thêm 7,71 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.060,62 tấn. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quỹ này mua vào trong tuần qua sau khi bán ra 5,23 tấn vào đầu tuần. Lượng vàng mà quỹ này nắm giữ hiện cao nhất từ cuối tháng 3 đến nay.

Tương tự với bạc, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) tăng thêm 42,29 tấn bạc trong phiên giao dịch cuối tuần, lượng bạc nắm giữ lên 15,31 triệu tấn. Trong tuần qua, quỹ này thực hiện mua vào 3 ngày với tổng khối lượng 74,62 tấn, 2 ngày còn lại thực hiện bán ra 54,97 tấn.

Lực mua vàng, bạc trên thị trường thế giới gia tăng vào những ngày cuối tuần đã kéo giá vàng lên cao. Kết thúc tuần qua, vàng thế giới đóng cửa ở mức 4.831 USD/ounce (có thời điểm lên gần 4.890 USD/ounce), tăng khoảng 200 USD/ounce so với mức giá đầu tuần. Đà tăng này giúp vàng ghi nhận mức tăng giá 340 USD/ounce trong vòng một tháng trở lại đây, tương đương lên giá 7,55%. Tương tự, giá bạc cũng đã tăng hơn 3% trong ngày cuối tuần, lên 80,7 USD/ounce.

