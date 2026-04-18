Xem nhanh 20h ngày 18.4: Kiều hối giảm vì xung đột Trung Đông | Chuyên gia lưu ý thời tiết ngày nghỉ lễ

Kiều hối sụt giảm do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

NHNN chi nhánh khu vực 2 cho biết, dòng kiều hối có xu hướng giảm từ quý 4/2025 sang đầu năm 2026. Cụ thể, quý 4/2025, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP.HCM đạt gần 2,38 tỉ USD, giảm 13,3% so với quý liền kề. Bước sang quý 1/2026, lượng kiều hối giảm xuống còn trên 2 tỉ USD, tương ứng mức giảm 15,6% so với quý trước đó. Riêng lượng kiều hối tại Đồng Nai tính đến 31.3 đạt hơn 36,4 triệu USD, giảm 15,7% so với quý cuối năm 2025.

Nguyên nhân khiến kiều hối giảm, theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2, đến từ tác động bởi những yếu tố kinh tế quốc tế. Theo đó, kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài. Lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao, chi phí sinh hoạt gia tăng. Thêm vào đó, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của các nền kinh tế lớn tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến thu nhập và dòng tiền chuyển về Việt Nam. Đáng chú ý, xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng góp phần tác động đến dòng kiều hối. Xung đột này làm gia tăng biến động giá năng lượng, gây áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người lao động. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác, mời quý vị theo dõi video.

Nghỉ lễ 30.4 và 1.5: Người dân rục rịch đi chơi, chuyên gia lưu ý về thời tiết

Còn khoảng 1 tuần nữa là sẽ đến Giỗ tổ Hùng Vương (từ 25.4 đến 27.4) và cũng chỉ vài ngày sau đó, người dân tiếp tục được nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5.

Theo lịch nghỉ lễ năm 2026, dịp Giỗ tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ ngày lễ chính vào 27.4 do Giỗ tổ rơi vào chủ nhật 26.4. Như vậy người lao động được nghỉ 3 ngày 25-27.4 nếu thứ bảy không phải làm việc.

Kỳ nghỉ 30.4, 1.5 rơi vào thứ năm và thứ sáu, nếu không làm việc thứ bảy, người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp đến hết 3.5. Nhiều bạn trẻ đã bắt đầu đắt vé và lên kế hoạch đi chơi xa hoặc về quê.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, thời tiết dịp giỗ tổ và 30.4 - 1.5 năm nay xu hướng chung vẫn là nắng nóng ban ngày trên diện rộng.

Cụ thể, ở miền Bắc, nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 35 đến 37 độ C, tuy nhiên về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, không xảy ra đồng loạt trên toàn khu vực.

Tuy nhiên, yếu tố thời tiết cũng là điều khiến nhiều người băn khoăn. Vì đã nắng dài ngày, người dân chỉ lo hoặc là trời sẽ nắng nóng gay gắt, dễ sốc nhiệt, hoặc cũng có thể sẽ có mưa giông sau chuỗi ngày nắng gắt, đi đâu cũng bất tiện.

