Xem nhanh 20h ngày 17.4: Triệu tập nhóm chạy xe chọi bột người đi đường | Diễn biến án mạng ở phòng trọ Nghệ An

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Người thân nữ sinh viên bị sát hại ở phòng trọ phủ nhận tin đồn ác ý

Sau khi vụ án mạng nữ sinh viên N.P.T (22 tuổi, sinh viên năm 4 ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh) xảy ra, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án do gia đình em T. ngăn cấm T. và nghi phạm yêu đương.

Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ em T.) thay mặt gia đình khẳng định rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình ngăn cấm T. và nghi phạm yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Các tin đồn không căn cứ đã làm cho gia đình, người thân nạn nhân T. thêm đau lòng.

"Không có chuyện gia đình chúng tôi cấm đoán gì hết, trái lại còn vun vén cho hai đứa. Thay mặt gia đình, tôi khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình tôi cấm đoán 2 đứa yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Gia đình tôi đã rất đau xót rồi, giờ thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật khiến chúng tôi càng buồn hơn. Tôi cũng mong mọi người trước khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì không nên bình luận, suy đoán những việc không có thật", chị Hường chia sẻ.

HLV Hoàng Văn Phúc: ‘Dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam thay HLV Mai Đức Chung, áp lực là khó tránh’

Sáng 17.4.2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ ký kết hợp đồng và công bố HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, HLV Hoàng Văn Phúc chính thức đảm nhận cương vị này từ ngày 1.5.2026.

Quyết định được đưa ra sau quá trình tham khảo ý kiến Hội đồng HLV Quốc gia cùng các bộ phận chuyên môn. Hai bên thống nhất ký hợp đồng đến hết tháng 9.2027, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm ASIAD 2026, SEA Games 34 và AFF Cup 2027.

Đây là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của HLV Hoàng Văn Phúc, khi sau hơn 30 năm làm nghề, ông lần đầu dẫn dắt một đội bóng nữ. Ông cũng trở thành HLV thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam từng làm việc ở cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ, sau HLV Mai Đức Chung.

Việc kế nhiệm HLV Mai Đức Chung - người đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 và giành 4 HCV SEA Games liên tiếp - được xem là thử thách lớn. Trả lời Báo Thanh Niên, HLV Hoàng Văn Phúc thẳng thắn nhìn nhận áp lực là điều không tránh khỏi.

CSGT Vĩnh Long mời làm việc nhóm người chạy xe máy chọi bột vào người đi đường

Ngày 17.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh này đã mời làm việc đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi chạy xe dàn thành nhiều hàng đùa giỡn, chọi bột vào người đi đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy dàn thành nhiều hàng, chọi bột vào người đi đường gây bức xúc dư luận ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài khoảng 20 giây, ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, dàn thành nhiều hàng, đùa giỡn, chọi bột vào người tham gia giao thông trên tuyến đường nội ô, thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, có rất nhiều người vào xem, bình luận và bày tỏ sự bức xúc, bởi hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

