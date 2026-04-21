Nhộn nhịp chợ rơm cuộn Ba Lai: Nụ cười xua tan cái mệt dưới nắng hè

Chợ rơm cuộn Ba Lai nằm ngay gần cống đập Ba Lai (ấp Tân An, xã Tân Xuân, Vĩnh Long - trước đây thuộc xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Chợ không bảng hiệu nhưng tấp nập tàu ghe sau mỗi mùa thu hoạch lúa.

Chợ rơm cuộn nằm bên dòng sông Ba Lai nên người dân thường gọi là chợ rơm Ba Lai ảnh: Trí Trần

Những chuyến ghe đầy ắp rơm cuộn từ khắp nơi đang chờ xuống hàng ảnh: Trí Trần

Mỗi ghe chở được từ 1.500 - 2.000 cuộn rơm ảnh: Trí TRần

Rơm cuộn là loại phế phẩm của cây lúa sau thu hoạch, thường được người dân đốt ngay trên cánh đồng. Nhưng với giá bán hiện tại 25.000 đồng/cuộn, nhiều người dân đã thuê máy cuộn rơm để bán, tạo thêm thu nhập cho cánh đồng của mình.

Rơm cuộn được người dân chất lên xe chở về nơi tập kết ảnh: trí trần

Rơm cuộn được thảy chuyền nhau và được giữ lại bằng móc sắt ảnh: TRí Trần

Những tiếng nói cười rôm rả của các "phu vác rơm" xua đi cái mệt dưới nắng hè ảnh: Trí trần

Mỗi công ruộng (1.000 m2) cho ra được 10 - 18 cuộn rơm, tùy thuộc vào độ dày của lúa, giống lúa và độ cao thấp của máy cắt. Nhiều người dân muốn bán rơm chủ động cho máy cắt sát gốc để có lượng rơm nhiều hơn. Từ đó, sau thu hoạch lúa, tiền thu về từ bán rơm mỗi công từ 250.000 - 450.000 đồng, chưa trừ chi phí thuê máy cuộn rơm.

Những cuộn rơm được xếp kín trên ghe để đỡ tốn diện tích nhất ảnh: Trí Trần

Rơm được người dân vận chuyển, có người ngồi đếm và tính tiền ảnh: TRí Trần

Công việc nặng nhọc nhưng đem lại thu nhập cho lao động địa phương nên ai cũng vui vẻ ảnh: trí trần

Chị Nguyễn Thị Tuyết, một thương lái, cho biết rơm cuộn được chị mua tận An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh... rồi dùng ghe tải trọng lớn chở về chợ rơm Ba Lai. Mỗi chuyến như vậy thường có từ 1.500 - 2.000 cuộn rơm. "Ở đây có đàn bò lớn lắm, lượng rơm ở địa phương không đủ nên phải mua từ nơi khác về, hiện giờ ngoài nuôi bò, người ta còn dùng rơm để trồng nấm rơm, trồng rau...", chị Tuyết nói.

Thương lái mua rơm cuộn tại ruộng giá từ 16.000 - 20.000 đồng/cuộn, chở đến chợ rơm bán trung bình khoảng 20.000 - 25.000 đồng/cuộn, tùy loại. Trừ chi phí, mỗi chuyến lời tầm chục triệu đồng.

Ông Lê Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ xã Tân An) vừa siết lại dây trên xe rơm của mình cho chắc chắn, vừa nói: "Ở đây giá cả rõ ràng, báo số lượng và cái gật đầu là chuyển rơm lên, không kỳ kèo, mặc cả gì hết. Nhanh gọn lắm".

"Phu vác rơm" dùng dầu đỡ cuộn rơm đưa lên xe ảnh: trí trần

Những cuộn rơm được thảy bay trông rất nghệ thuật ảnh: Trí trần

Rơm cuộn được chất lên xe để kéo về nơi tập kết ảnh: Trí trần

Ông Trần Văn Tài (60 tuổi) có gần 10 năm vác rơm thuê tại đây, cho biết: "Mỗi ngày, tôi kiếm được từ 200.000 đến 250.000 đồng, góp thêm thu nhập phụ gia đình. Nắng nóng, mệt nhưng anh em ở đây vừa làm vừa cười nói nên quên mất cái mệt".

Chợ rơm cuộn Ba Lai không bảng hiệu, không ồn ào, cứ thế lặng lẽ ghe tàu đưa rơm đến quanh năm ảnh: TRí trần

Chợ rơm cuộn Ba Lai có ghe tàu đưa rơm đến quanh năm. Tùy mùa vụ mà số lượng rơm nhiều hay ít, nhưng nhiều nhất là vụ đông xuân. Rời chợ rơm Ba Lai khi nắng chiều dần buông, hình ảnh những cuộn rơm vàng óng trên ghe, thuyền và trên những chiếc xe công nông nối đuôi nhau để lại ấn tượng khó quên.