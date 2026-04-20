Xem nhanh 20h ngày 20.4: Kết quả điều tra vụ ngộ độc ở Trường Bình Quới Tây | Giải cứu 4.000 tấn lươn quá lứa thế nào?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chiều nay (20.4), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chính thức thông tin kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Cụ thể, Cổng thông tin điện tử chính thức của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập đoàn công tác theo Quyết định số 265/QĐ-SATTP ngày 9.4.2026 phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới để điều tra, xử lý vụ việc theo quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế (Quyết định số 39/2006/QĐ- BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006) để đảm bảo tính khoa học và đúng quy định của pháp luật".

Sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận: "Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây ngày 7.4.2026 là vụ ngộ độc thực phẩm", thông báo cho biết.

Vụ 4.000 tấn lươn quá lứa 'kêu cứu': Khảo sát nguyện vọng người nuôi trước khi kết nối thu mua

Ngày 20.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, cho biết dự kiến vào ngày 22.4, hội sẽ thực hiện chuyến khảo sát thực tế đối với các hộ nuôi lươn đang gặp khó khăn về đầu ra trong bối cảnh có 4.000 tấn lươn quá lứa "kêu cứu".

Theo ông Sử, con số 4.000 tấn lươn nói trên là số liệu tổng hợp từ Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường báo cáo lên. Chuyến khảo sát tới đây nhằm tìm hiểu chính xác thực trạng, nguyên nhân khiến lươn bị tồn đọng trong nhiều tháng qua. Nắm bắt danh sách từng hộ nuôi, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Để qua đó, hội phối hợp với báo đài tuyên truyền, kêu gọi các đơn vị thu mua tiếp người nuôi lươn.

Cũng theo ông Sử, trước thực trạng hiện tại, hội sẵn sàng vào cuộc, làm cầu nối dẫn các đơn vị thu mua về tới tận địa phương, tận nhà dân. Tuy nhiên, cần xác định rõ nguyện vọng của người dân là thế nào, chẳng hạn như muốn hỗ trợ kết nối với thương lái hay hỗ trợ về giá.

"Trước hết, hội đi thực tế để xem giờ giá rớt như vậy mà nông dân có chịu bán hay không. Để khi dẫn người mua xuống mà nông dân không bán thì mất uy tín và khó kết nối lại", ông Sử chia sẻ.