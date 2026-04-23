Xem nhanh 20h ngày 23.4: Nâng ngưỡng chịu thuế kinh doanh, Bộ Tài chính nói gì? | Loạt tài xế sân bay bị phạt

23/04/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 23.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế kinh doanh 1 tỉ đồng là hài hòa; Nhiều tài xế bị phạt 700.000 đồng vì dừng xe sai trong sân bay Tân Sơn Nhất;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế kinh doanh 1 tỉ đồng là hài hòa

Sáng 23.4, giải trình về các dự thảo luật thuế sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng việc nâng ngưỡng chịu thuế hàng năm cho hộ kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỉ đồng là hài hòa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường cho thấy, Quốc hội rất quan tâm đến ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh.

Bộ đã báo cáo, chỉ đạo sát sao và soạn sẵn nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để đảm bảo ngay sau khi luật được ban hành, Chính phủ khẩn trương ban hành ngay các văn bản hướng dẫn để luật đi vào cuộc sống với thời gian sớm nhất.

Về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã cân nhắc rất nhiều mặt, tính toán rất kỹ tác động cả thu ngân sách và đối tượng nộp thuế.

Ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng chịu thuế theo năm, theo bộ trưởng, là hài hòa với thời điểm hiện nay. Trong dự thảo, luật đã tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể giao cho Chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Nhiều tài xế bị phạt 700.000 đồng vì dừng xe sai trong sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 23.4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều tài xế dừng xe, đỗ xe đón trả khách sai quy định đã bị lập biên bản xử phạt.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi như dừng đỗ sai quy định, xe kinh doanh vận tải hành khách, taxi, xe công nghệ vi phạm quy định tại sân bay; đồng thời kiểm tra, ngăn chặn taxi "dù", taxi "giả", xe ôm "giả" Grab hoạt động trái phép. Các điểm mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng bị xử lý nhằm đảm bảo giao thông thông suốt khu vực sân bay.

