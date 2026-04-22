Xem nhanh 20h ngày 22.4: Đình chỉ cán bộ CSGT vụ nam sinh Đắk Lắk tử vong | Người bán cơm mưu sinh ngày nắng gắt

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bán cơm tấm ngày nóng như đổ lửa ở TP.HCM: Trên nắng gắt, dưới than hồng

Gần ba tuần nắng nóng liên tục, TP.HCM vẫn chưa đón một cơn mưa giải nhiệt thực thụ nào. Khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 38°C, công việc của những người bán cơm tấm lề đường vốn đã vất vả nay càng khắc nghiệt hơn.

Đứng bên vỉ nướng nghi ngút khói, chị Nguyễn Ngọc Thùy Duyên (bán cơm tấm) vừa trở thịt, vừa chia sẻ: "Đứng thì mồ hôi đổ vì than nóng lắm. Mình đứng mình nướng thì hơi lửa nó cứ phả lên. Nhưng mà năm nay còn đỡ đó, mình phải chịu thôi, cái nghề của mình mà".

Thịt phải nướng liên tục khi khách tới để đảm bảo độ nóng, ngon, hết vỉ này đến vỉ khác.

Cái nắng không chỉ thử thách sức bền của người lao động trẻ mà còn trở thành nỗi ám ảnh của người cao tuổi. Ông Lê Văn Thuận (75 tuổi) chia sẻ trong sự mệt mỏi: "Nắng quá, người già không chịu nổi. Sắp tới nghe bảo sẽ mưa, mà mưa thì cũng lo vì thời tiết thay đổi đột ngột dễ đổ bệnh".

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ cán bộ CSGT

Ngày 22.4, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã có quyết định đình chỉ một cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, đơn vị ra quyết định đình chỉ cán bộ để có thời gian phối hợp cơ quan điều tra trong quá trình làm việc, nhanh chóng có kết quả.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ nam sinh lớp 12 tử vong và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15.4, trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng (Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là V.Đ.Q (18 tuổi, ở xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển số 47AB - 325.xx lưu thông trên quốc lộ 29, theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng di chuyển, V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.