Xem nhanh 20h ngày 29.4: Phụ huynh bức xúc nói Trường Đặng Thùy Trâm thiếu minh bạch | Vớt xác xe tăng ở Quy Nhơn

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi ngộ độc: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường không minh bạch thông tin

Ghi nhận vào trưa 29.4.2026, Trường tiểu học Đặng Thuỳ Trâm không tổ chức bữa ăn bán trú, học sinh học tập trung tại trường vào buổi sáng, buổi chiều học trực tuyến tại nhà. Kế hoạch học tập như trên được duy trì từ ngày hôm qua.

Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều phụ huynh phải bỏ dở công việc để đến trường đón con về nhà.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.

Công an TP.HCM sẽ xác minh chủ sử dụng hàng triệu thửa đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ chuyển cho công an dữ liệu hàng triệu thửa đất để xác minh thông tin chủ sử dụng đất, đảm bảo thống nhất, đồng bộ thông tin người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu đất đai.

Nội dung trên được nêu trong kế hoạch cao điểm thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 do UBND TP.HCM vừa ban hành.

Dự kiến, kế hoạch diễn ra trong 9 tháng, bắt đầu từ ngày 1.4, trong đó có 60 ngày cao điểm từ ngày 15.4 đến ngày 15.6.

Dữ liệu đất đai sẽ tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương. Kế hoạch cũng hướng tới đồng bộ thông tin người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này là rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 168 phường, xã, đặc khu. Số lượng cụ thể gồm khoảng 2,5 triệu thửa đất có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa "đúng - đủ - sạch - sống", đồng thời thu thập hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu mới gần 450.000 thửa đất khác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát đo đạc, lập bản đồ địa chính (nơi chưa có bản đồ địa chính), đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Dữ liệu sau khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phân loại sẽ chuyển cho Công an TP.HCM để phân bổ về công an cấp xã tổ chức xác minh thông tin chủ sử dụng đất. Sau khi hoàn thành xác minh, dữ liệu được tổng hợp, chuyển lại Sở Nông nghiệp và Môi trường để cập nhật, chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo quy định.

Quân đội tổ chức trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn

Chiều 29.4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết ngay sau khi phát hiện vật nghi là xe tăng trồi lên, đơn vị đã tổ chức khảo sát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời xây dựng phương án trục vớt.

Theo kế hoạch, lực lượng khoảng 40 người được chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ vòng ngoài, kiểm soát không cho người không liên quan tiếp cận khu vực.

Bộ phận thứ hai tiến hành rà phá vật liệu nổ còn sót lại trong và xung quanh chiếc xe tăng, bảo đảm an toàn cho quá trình trục vớt.

Bộ phận thứ ba triển khai cần cẩu và phương tiện chuyên dụng để trục vớt, di chuyển xe tăng về trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Sau đó, đơn vị sẽ đánh giá chất lượng phương tiện và báo cáo cấp trên để có hướng xử lý tiếp theo.

