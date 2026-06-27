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CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội lỗi nhiều người mắc trên cao tốc
Video Thời sự

CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội lỗi nhiều người mắc trên cao tốc

Vũ Phượng
Vũ Phượng

Trong 5 ngày, CSGT phát hiện 40 trường hợp chuyển làn không bật xi nhan trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là lỗi phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Ngày 27.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết từ ngày 22 - 26.6, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hóa trang ghi hình trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và phát hiện 40 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Trong số này, CSGT đã lập biên bản xử lý 12 trường hợp, đồng thời gửi thông báo phạt nguội đối với 28 trường hợp còn lại.

Theo CSGT, nhiều tài xế khá bất ngờ khi nhận thông báo vi phạm. Một số cho rằng việc chuyển làn diễn ra rất nhanh hoặc không ảnh hưởng đến phương tiện khác. Tuy nhiên, khi được xem lại hình ảnh ghi nhận, hầu hết đều thừa nhận lỗi.

CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội lỗi nhiều người mắc trên cao tốc

Theo quy định, người điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên cao tốc bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT cho biết nhiều tài xế vẫn chủ quan vì cho rằng đường vắng hoặc chỉ chuyển làn trong thời gian ngắn nên không cần bật xi nhan. Tuy nhiên, trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, việc chuyển làn đột ngột không có tín hiệu có thể khiến xe phía sau không kịp xử lý, làm tăng nguy cơ va chạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế quan sát gương, bảo đảm khoảng cách an toàn và bật tín hiệu báo hướng từ sớm trước khi chuyển làn; đồng thời không chuyển làn liên tục hoặc chuyển làn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

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CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội Chuyển làn không bật xi nhan chuyển làn trên cao tốc

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