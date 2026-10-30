CSGT phạt xe khách chạy vào làn xe máy trên quốc lộ 51, dân khen 'tuyệt vời'

Ngày 30.10, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết Trạm CSGT ngã ba Thái Lan (quản lý quốc lộ 51, thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.N.K (48 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi điều khiển xe khách đi không đúng làn đường quy định.

Hình ảnh ô tô khách chạy vào làn xe máy bị người dân phản ánh đến CSGT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, fanpage Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách biển số 50E-184.xx đi vào làn xe máy, vào lúc 16 giờ 29 phút ngày 28.9.2026, tại Km1+300 quốc lộ 51, theo hướng từ Long Thành đi Biên Hòa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT ngã ba Thái Lan đã tiến hành xác minh, và mời người điều khiển phương tiện là tài xế N.N.K đến làm việc. Tài xế sau đó đã thừa nhận hành vi vi phạm, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, căn cứ điểm b khoản 5 điều 6 Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238 năm 2026 của Chính phủ), người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, đồng thời giấy phép lái xe bị tạm giữ trên môi trường điện tử theo quy định.

Cán bộ Trạm CSGT ngã ba Thái Lan làm việc và lập biên bản xử phạt với tài xế xe khách biển số 50E-184.xx ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Dưới bài đăng thông tin xử phạt xe khách đi vào làn xe máy (trên fanpage Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai), rất nhiều người dân bày tỏ đồng tình và thích thú bằng những bình luận ngắn gọn, súc tích như "tuyệt vời", "hay, quá hay…".

Tài khoản T.T.A.H thông tin thêm: "Thấy hoài trên quốc lộ 51, chiếm hết làn đường của xe máy trong giờ cao điểm, nguy hiểm thật sự, khi khoảng cách quá gần với xe hai bánh".

Tương tự, tài khoản N.Q.T phản ánh quốc lộ 51 thường xuyên có tình trạng này, mong lực lượng CSGT luôn tăng cường tuần tra xử lý những trường hợp ô tô đi vào làn xe 2 - 3 bánh, đồng thời xử lý cả những người chạy xe máy vào làn ô tô.