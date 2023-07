CSGT Quảng Ngãi giúp một gia đình gặp khó khăn trên đường về quê

Ngày 16.7, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết Đội CSGT Công an H.Bình Sơn vừa giúp đỡ 2 vợ chồng quê ở tỉnh Nghệ An (sinh sống ở tỉnh Đồng Nai) cùng con gái về quê.

Cụ thể, trưa 15.7, thông qua người dân, Đội CSGT Công an H.Bình Sơn tiếp nhận thông tin có 2 vợ chồng cùng con nhỏ đang trên đường về quê ở tỉnh Nghệ An bằng xe máy nhưng gặp khó khăn.

Đại diện Đội CSGT Công an H.Bình Sơn trao 2 triệu đồng cho gia đình anh Võ Trường Nghiệp CÔNG AN H.BÌNH SƠN

Qua xác minh, thăm hỏi, Đội CSGT Công an H.Bình Sơn xác định vợ chồng anh Võ Trường Nghiệp (39 tuổi) và chị Cao Thị Chung (27 tuổi) cùng ở tỉnh Nghệ An, vào tỉnh Đồng Nai để lao động mưu sinh.

Gần đây chị Chung bị bệnh, được chẩn đoán tâm thần phân liệt. Do tình hình kinh tế khó khăn, nên anh Nghiệp quyết định đưa vợ, con trở về quê nhà.

Gia đình anh Nghiệp chỉ đủ tiền đi xe khách từ Đồng Nai về đến địa phận H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), rồi cả nhà xuống xe, tiếp tục di chuyển bằng xe máy để về Nghệ An.

Khi đến địa phận H.Bình Sơn, gia đình anh Nghiệp không còn đủ tiền để đổ xăng, mua thức ăn và nước uống.

Đội CSGT Công an H.Bình Sơn đã động viên, ủng hộ 2 triệu đồng cho gia đình anh Nghiệp và đón giúp xe khách để gia đình anh tiếp tục hành trình về quê an toàn.