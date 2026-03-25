CSGT Tây Ninh mở đường, đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đi cấp cứu

Thanh Quân
25/03/2026 19:10 GMT+7

Trong lúc lưu thông trên quốc lộ 22B đông đúc, 2 chiến sĩ CSGT đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 25.3, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, 2 cán bộ thuộc Trạm CSGT Trảng Bàng đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại việc CSGT dùng xe mô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho một ô tô con vượt qua dòng phương tiện đông đúc để đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

CSGT Tây Ninh mở đường đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đi cấp cứu kịp thời - Ảnh 1.

CSGT Tây Ninh mở đường để người dân đến bệnh viện thuận lợi hơn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người trong clip là anh N.T.C (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh). Theo anh C., khoảng 21 giờ ngày 23.3, mẹ anh (hơn 60 tuổi) bất ngờ có biểu hiện nôn ói, tê tay, mất dần cảm giác rồi ngất xỉu, nghi bị tai biến.

Anh C. lập tức lái xe đưa mẹ đi cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm đó, đoạn quốc lộ 22B đông phương tiện, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Khi gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, anh C. dừng xe nhờ hỗ trợ. 

Tiếp nhận thông tin, thiếu tá Đào Tuyến Hậu và đại úy Ngô Quốc Anh, Trạm CSGT Trảng Bàng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã báo cáo chỉ huy, đồng thời sử dụng xe mô tô đặc chủng bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường.

Lực lượng CSGT đã hỗ trợ xe của anh C. di chuyển quãng đường khoảng 15 km trong điều kiện giao thông đông đúc, đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh kịp thời.

Theo anh C., mẹ anh sau đó được xác định bị xuất huyết não nặng, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 25.3, anh C. quay lại Trạm CSGT Trảng Bàng để gửi thư cảm ơn đến 2 cán bộ đã hỗ trợ gia đình.

Tin liên quan

CSGT hô hấp nhân tạo, mở đường đưa thiếu niên bị đuối nước đến bệnh viện

Thiếu niên bị đuối nước được đưa đến Đội CSGT số 2 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau khi hô hấp nhân tạo, lực lượng CSGT đã mở đường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

