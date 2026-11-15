CSGT tìm ra tài xế ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa

Tối 15.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nhanh chóng làm rõ vụ tai nạn giao thông ô tô kéo lê xe máy, gây tóe lửa trên đường xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Thọ Phong. Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh và giải quyết.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc với ông H. - tài xế lái ô tô tông người phụ nữ đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo Phòng CSGT, ngày 14.11, lực lượng của phòng nắm bắt thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội và tiếp nhận đơn trình báo của công dân về vụ ô tô kéo lê xe máy, gây tóe lửa trên đường. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, truy xét phương tiện và người điều khiển.

Lực lượng CSGT đã phối hợp Công an xã Thọ Phong và Công an phường Trương Quang Trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ hơn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và hơn 1 giờ sau khi nhận đơn trình báo, lực lượng chức năng đã xác định được người liên quan.

Tại cơ quan công an, ông H. (47 tuổi, ở phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) thừa nhận điều khiển ô tô 5 chỗ biển số 76A - 22.XXX va chạm với xe máy lưu thông phía trước cùng chiều. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 13.11, tại Km 1051+100 quốc lộ 1 đoạn qua xã Thọ Phong.

Sau khi xảy ra va chạm, ông H. không dừng xe để kiểm tra tình trạng nạn nhân, không trình báo ngay với cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất mà điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, anh B.V.N (36 tuổi, ở xã An Phú, Quảng Ngãi) đã gửi đơn trình báo công an, đề nghị điều tra vụ tai nạn giao thông liên quan đến vợ mình là chị C.T.T.L (30 tuổi). Vụ việc xảy ra chiều 13.11 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Thọ Phong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, một ô tô 5 chỗ màu trắng lưu thông phía sau bất ngờ tông mạnh vào xe máy do chị L. điều khiển. Cú va chạm khiến chị L. bị hất văng khỏi xe, ngã mạnh xuống mặt đường. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn, ma sát với mặt đường tóe lửa.

Đáng chú ý, sau cú tông, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Chị L. bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh N. cho biết vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh vùng đầu, cơ thể xây xát và tinh thần hoảng loạn. Hiện chị L. vẫn đau đầu, chóng mặt, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng (Quảng Ngãi).