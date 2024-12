Ngày 18.12, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng CSGT đồng loạt ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết 2025.

CSGT TP.HCM xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 ngày ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong 2 ngày đầu ra quân (ngày 15, 16.12), trên đường bộ, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát 6.218 phương tiện. Qua đó, phát hiện và xử lý tổng 3.331 trường hợp vi phạm luật giao thông.

CSGT đã tạm giữ 1.211 phương tiện, tước giấy phép lái xe 614 trường hợp. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: chở quá số người quy định; đi ngược chiều; vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm quy định về tốc độ; chở hàng hóa vượt quá kích thước, tải trọng cho phép; dừng, đỗ không đúng nơi quy định...

Trong đó, có 231 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường, 407 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, 304 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, 42 trường hợp chở quá số người quy định, 14 trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, 1.016 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp vi phạm ma túy,…

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Trên đường thủy, CSGT đã thực hiện tổng kiểm soát 143 trường hợp, lập biên bản 29 trường hợp vi phạm, các lỗi gồm: chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm quy định nồng độ cồn; vi phạm quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện; vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, số đăng ký của phương tiện…

Trong thời gian tới, CSGT tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động cao điểm, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và người dân, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm luật giao thông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

CSGT kêu gọi người dân chấp hành luật giao thông, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng, cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm trong dịp cuối năm, tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua số điện thoại của Phòng CSGT: 069.318.7521 hoặc số điện thoại đường dây nóng: 0326.080808.