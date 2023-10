CSGT TP.HCM xử phạt các xe khách hợp đồng sai quy định

10 giờ sáng cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra trên xa lộ Hà Nội, qua địa bàn TP.Thủ Đức.

CSGT Công an TP.HCM kiểm tra xe khách trên đường Mai Chí Thọ ngày 4.10 TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 10 giờ 30, tại chốt nói trên, CSGT cho dừng xe khách (loại 20 chỗ) do tài xế C.T.T.P (44 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm lái. Khi kiểm tra, tài xế P. không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX) và nói GPLX đang bị CSGT Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ. Kết quả xác minh, CSGT xác nhận GPLX của anh P. đang bị tạm giữ theo biên bản số 19446/BB - VPHC của Công an tỉnh Phú Yên có giá trị đến hết ngày 4.10.

"Như vậy, theo khoản 2 điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm b khoản 32 điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP), tài xế P. vẫn được phép lái xe đến hết hôm nay 4.10", một cán bộ CSGT thuộc Phòng PC08 cho hay.

Vị này giải thích thêm, trường hợp nếu quá thời hạn hẹn giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục lái xe thì mới bị xử phạt hành vi không có giấy tờ.

Tiếp đó, CSGT xác định xe khách mà tài xế P. điều khiển là xe có hợp đồng vận chuyển nhưng hợp đồng không đúng quy định (thiếu số hợp đồng, không có thời gian ký kết hợp đồng).

Tài xế xuất trình các giấy tờ liên quan TRẦN DUY KHÁNH

Với lỗi vi phạm trên, anh P. bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng. Đối với chủ xe là tổ chức, sẽ bị phạt tiền từ 10-12 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.

Tiếp đó, CSGT Rạch Chiếc kiểm tra thêm 4 trường hợp xe khách khác và phát hiện 1 xe vi phạm với lỗi như trên.

Cũng trong sáng 4.10, Đội CSGT Cát Lái kiểm tra 20 trường hợp xe khách, phát hiện 1 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, lúc 11 giờ 50 phút, xe khách 47 chỗ ngồi do tài xế N.T.S (48 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cầm lái chạy từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ra đường Mai Chí Thọ thì rẽ phải hướng về cầu Rạch Chiếc. Đúng lúc này, tổ công tác CSGT Cát Lái yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả kiểm tra, tài xế S. không xuất trình được hợp đồng vận chuyển. CSGT lập biên bản, xử phạt tài xế S. cùng mức phạt như trên.

Như vậy, trong sáng 4.10, hai đội CSGT dừng kiểm tra 25 xe khách, qua đó xử phạt 3 trường hợp vi phạm lỗi về việc xe khách không có hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển không đúng quy định.