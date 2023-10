CSGT TP.HCM xử phạt người chạy xe đạp vào đường cấm

Ngày 5.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện đối với 8 trường hợp điều khiển xe đạp vi phạm luật giao thông.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, quá trình tuần tra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), Đội CSGT Hàng Xanh phát hiện, lập biên bản xử lý 4 trường hợp điều khiển xe đạp chạy trong làn đường dành cho xe ô tô. Tương tự, cùng thời điểm trên, Đội CSGT An Lạc cũng phát hiện, xử phạt 4 trường hợp xe đạp vi phạm trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa bàn H.Bình Chánh.

Sáng 5.10, nhiều trường hợp điều khiển xe đạp vi phạm luật giao thông bị CSGT xử phạt PC08

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, 8 trường hợp nói trên rơi vào lỗi “đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”. Với lỗi này, theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, người vi phạm bị phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp người điều khiển xe đạp vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người tham gia giao thông bằng xe đạp kết hợp tập luyện thể thao văn minh, an toàn, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho chính mình và những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.