CSGT Vĩnh Long tịch thu xe máy vụ 'bốc đầu rồi nhờ quay clip đăng lên mạng'

Ngày 24.7, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa mời làm việc và tống đạt quyết định tịch thu phương tiện đối với nam thanh niên có hành vi chạy xe máy bốc đầu rồi nhờ bạn quay clip đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh N.Q.H chạy xe bốc đầu trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện trên mạng xã hội có đoạn clip dài khoảng 26 giây, ghi lại cảnh một thanh niên chạy xe máy trên đường thuộc phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Trong clip, người này chạy bốc đầu xe máy và 1 người chạy xe máy khác dùng điện thoại ghi hình lại.

Vào cuộc xác mình, CSGT trích xuất thông tin biển số xe 84AC-094.11 và mời người điều khiển xe máy đến làm việc.

Lực lượng CSGT làm việc với H. và người nhà về hành vi chạy xe máy bốc đầu ẢNH: CSGT CUNG CẤP

Qua làm việc, người chạy xe máy bốc đầu nêu trên là N.Q.H (18 tuổi, ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long). H. thừa nhận khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24.5, bản thân điều khiển xe máy chỉ bằng 1 bánh, lưu thông trên đường Nguyễn Thiện Thành, thuộc phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long, rồi nhờ bạn quay clip đăng lên mạng xã hội.

Căn cứ quy định, lực lượng CSGT đã lập biên bản và ra quyết định tịch thu phương tiện của nam thanh niên chạy xe máy bốc đầu.