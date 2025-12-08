Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ chạy xe máy bốc đầu biểu diễn ở Hóc Môn: Tịch thu phương tiện

Trần Kha - Vũ Phượng
08/12/2025 23:06 GMT+7

Nhóm người chạy xe máy bốc đầu, chạy một bánh trên đường Song hành quốc lộ 22 ở Hóc Môn và quay clip đăng lên mạng xã hội đã bị CSGT xử lý, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện.

Ngày 8.12, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã xác minh, xử lý nhóm người liên quan đến hành vi chạy xe máy bốc đầu trên đường Song hành quốc lộ 22.

Chạy xe máy bốc đầu biểu diễn ở Hóc Môn: Tịch thu xe máy - Ảnh 1.

N.P.Đ tại trụ sở công an

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Trước đó, qua các trang mạng xã hội, Đội CSGT An Sương phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh người điều khiển xe máy thực hiện hành vi bốc đầu xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định vị trí xảy ra vụ việc nằm trên tuyến đường Song hành quốc lộ 22 (thuộc địa bàn xã Hóc Môn, TP.HCM).

Ban Chỉ huy Đội CSGT An Sương đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh nhanh, tra cứu phương tiện, sau đó xác định  2 người đi trên xe máy nói trên và mời đến trụ sở để làm rõ vụ việc. 

Tại đây, 2 hai này khai, khoảng 22 giờ ngày 5.12, N.P.Đ chạy xe máy chở theo sau là L.T.N (cả hai cùng 14 tuổi, ở xã Hóc Môn) chạy trên đường Song hành quốc lộ 22 (hướng từ đường Bà Triệu về đường Lê Thị Hà).

Khi vừa qua giao lộ Bà Triệu, N.P.Đ đã thực hiện hành vi bốc đầu xe như hình ảnh phản ánh trong đoạn clip.

Mở rộng xác minh, Đội CSGT An Sương cũng đã làm rõ nhóm người đi cùng có hành vi quay phim và đăng tải clip lên mạng xã hội.

Cụ thể, thời điểm xảy ra sự việc, N.M.Q (19 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Đ.H.P (15 tuổi, cùng ở xã Đông Thạnh). P. là người ngồi sau dùng điện thoại quay lại cảnh Đ. bốc đầu xe và chuyển đoạn clip đó cho Đ. để đăng tải clip lên các nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, N.M.Q không xuất trình được giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản đối với N.P.Đ về hành vi "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh" và "người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô". Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện.

Đối với N.M.Q, CSGT lập biên bản về hành vi "không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển".

Chạy xe máy bốc đầu biểu diễn ở Hóc Môn: Tịch thu xe máy - Ảnh 2.

N.P.Đ cùng phương tiện vi phạm

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe gây rối trật tự công cộng và thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân cũng như người đi đường.

Qua sự việc này, Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm luật giao thông. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý con em mình; tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe tham gia giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố, có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521; Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn; hoặc trang Zalo official account "Phòng Cảnh sát giao thông TP.Hồ Chí Minh để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy bốc đầu Đội CSGT An Sương xã Hóc Môn quốc lộ 22
