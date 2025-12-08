Công an TP.HCM truy tìm xe ô tô liên quan cựu CSGT

Ngày 8.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã phát thông báo truy tìm chiếc ô tô Kia Morning màu trắng, biển số 51F - 443.19; số khung: 51A4GC090729; số máy: G1LAGP087147.

Đây là tang vật liên quan vụ án cựu CSGT Nguyễn Nhựt Trường (34 tuổi, nguyên cán bộ Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Nhựt Trường đã bị Công an TP.HCM khởi tố ẢNH: CACC

Theo hồ sơ, Nguyễn Nhựt Trường có quen biết với vợ chồng anh B.T.D và chị T.T.T.H.

Ngày 5.10.2017, Trường có thuê xe ô tô hiệu Kia moming màu trắng, biển số: 51F - 443.19, của chị H. và anh D. với giá là 15 triệu đồng/tháng. Do là chỗ quen biết vì Trường thường thuê xe, đồng thời Trường đang là CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An cũ) nên chị H., anh D. không làm hợp đồng thuê xe với Trường.

Sau khi Trường thuê xe của chị H. xong, Trường sử dụng đến ngày 15.10.2017 thì thế chấp xe ô tô cho một người tên là "Lý" (là bạn bè quen biết ngoài xã hội với Trường và Trường không rõ nhân thân lai lịch cũng như chỗ ở của "Lý") với giá 80 triệu đồng.

Do đã thế chấp xe ô tô nên Trường giả vờ gọi cho anh D. xin gia hạn thêm thời gian thuê xe 1 tháng từ ngày 15.10 - 15.11.2017. Mục đích là kéo dài thời gian để chủ xe không phát hiện việc Trường đã thế chấp ô tô cho "Lý".

Khi hết thời gian gia hạn thuê xe, anh D. có nhắn tin qua Zalo cho Trường yêu cầu trả xe nhưng Trường nhiều lần hứa hẹn không trả và bỏ trốn...

Trước đó, TAND huyện Vĩnh Hưng (cũ) đã tuyên phạt Trường 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong một vụ án khác.

Cụ thể, Trường đã thuê mượn nhiều xe ô tô, làm giả hồ sơ rồi mang đi cầm hoặc bán lấy tiền trả nợ do mê cá độ bóng đá.

Thời điểm Công an TP.HCM thụ lý, xác minh tin báo tố giác về tội phạm, Nguyễn Nhựt Trường đang chấp hành án tại tỉnh Long An cũ và đã được trích xuất về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Đến năm 2024, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trường về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu ai thấy hoặc biết thông tin về chiếc xe Kia Morning mang biển số 51F - 443.19, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, gặp thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt qua số điện thoại 0933.035.093.