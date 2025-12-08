Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Clip chạy xe máy bốc đầu biểu diễn ở Hóc Môn gây bức xúc

Trần Kha
Trần Kha
08/12/2025 14:06 GMT+7

Đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên chạy trên một xe máy bốc đầu, chạy một bánh trên đường Song hành quốc lộ 22 ở Hóc Môn (TP.HCM) đang gây bức xúc dư luận.

Ngày 8.12, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một người khác, liên tục bốc đầu xe, chạy bằng một bánh gây mất an toàn giao thông trên đường Song hành quốc lộ 22 đoạn qua xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ).

Clip chạy xe máy bốc đầu biểu diễn ở Hóc Môn gây bức xúc - Ảnh 1.

Nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo người ngồi phía sau liên tục bốc đầu xe máy chạy bằng một bánh, gây mất an toàn giao thông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, đoạn video dài 21 giây ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo người ngồi phía sau chạy với tốc độ nhanh, liên tục bốc đầu, nâng bánh xe trước lên khỏi mặt đường trong đêm tối.

Hành vi nguy hiểm này diễn ra trên tuyến đường có nhiều phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng nhóm thanh niên xem thường pháp luật và đe dọa tính mạng người đi đường.

"Tôi thấy nhóm người chạy xe máy trên đường, xe phía trước bốc đầu liên tục, xe phía sau quay phim. Hành vi bốc đầu xe máy ngoài đường là vi phạm nghiêm trọng, cần xử lý thật nghiêm để răn đe", một người dân chứng kiến chia sẻ.

Clip chạy xe máy bốc đầu biểu diễn ở Hóc Môn gây bức xúc - Ảnh 2.

Khu vực đường Song hành quốc lộ 22 nơi người chạy xe máy bốc đầu

ẢNH: TRẦN KHA

Liên quan vụ việc này, đại diện Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết, ngay khi nắm thông tin đã nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan về làm rõ. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý triệt để.

