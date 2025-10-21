Cụ bà 70 tuổi suýt đột tử vì nhồi máu cơ tim ngày 20.10

Ngày 21.10, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin về trường hợp cấp cứu cụ bà 70 tuổi suýt đột tử trong ngày 20.10.

Theo bệnh sử, vào sáng sớm 20.10, cụ bà N.T.B (70 tuổi, ở TP.HCM) bất ngờ bị đau ngực, khó thở, chóng mặt rồi ngất xỉu. Người dân xung quanh phát hiện và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay khi tiếp nhận, Khoa Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa liên quan để hội chẩn. Dựa trên các triệu chứng ban đầu và kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khả năng bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy đang khám cho cụ bà ẢNH: BV

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lê Sơn giải thích: "Men tim là chất được giải phóng khi tế bào cơ tim chết, do đó men tim tăng cao chứng tỏ có nhiều tế bào cơ tim đã bị tổn thương, thậm chí dẫn đến tử vong".

Bệnh nhân còn có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường và hút thuốc lá. Do đó, các bác sĩ không loại trừ khả năng bệnh nhân bị co thắt khí quản do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Điều trị rối loạn nhịp để tiếp tục điều trị tích cực. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn, qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Lê Sơn, hiện tri giác bệnh nhân đã tỉnh táo, trả lời đúng các câu hỏi và không còn nghe ran ẩm ở phổi. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn khó thở, đang phải nằm đầu cao và thở ô xy. Phổi vẫn còn nghe tiếng tắc nghẽn nhỏ.

Vì vậy, bệnh nhân sẽ được khảo sát mạch vành (hệ thống mạch máu nuôi tim) khi tình trạng hô hấp cải thiện và có thể nằm bình thường. Sau khi xử lý ổn định các vấn đề về suy tim và mạch vành, bệnh nhân sẽ được điều trị tình trạng co bóp không đồng bộ trong tim (block nhánh trái).

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lê Sơn chia sẻ thêm, với những bệnh nhân bị bệnh tim nặng và có nhiều bệnh nền đi kèm (tiểu đường và tăng huyết áp), thường các bác sĩ sẽ nghi ngờ cơn nguy kịch bệnh nhân trên có thể là do nhiều nguyên nhân:

Cơn phù phổi cấp gây thiếu ô xy và dẫn đến ngất xỉu - được ví như tình trạng "chết đuối trên cạn".

Hoặc bệnh nhân bị suy tim nặng cùng với mất đồng bộ nặng dẫn đến cơn nhanh thất/rung thất là những rối loạn nhịp nguy hiểm dẫn tới không có máu lên não và có thể gây tử vong ngay lập tức.

Hoặc khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp đã gây ra các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm. Các rối loạn nhịp thất là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn.

"Cụ bà 70 tuổi suýt đột tử trong ngày 20.10 đã rất may mắn khi được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện địa phương để cấp cứu bước đầu và chuyển ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự phát hiện kịp thời, chẩn đoán chính xác và xử trí sớm đã giúp cứu được bệnh nhân, vì sau vài phút não thiếu ô xy là có thể gây tổn thương", bác sĩ Nguyễn Khắc Lê Sơn nhận định.