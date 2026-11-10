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    Cụ bà 78 tuổi nhường phòng khách cho hàng xóm gửi xe khi lũ về

    Minh Hải
    Minh Hải

    Đợt lũ lụt này, hàng xóm lại đem xe máy đến gửi ở nhà bà Ân để tránh bị ngập gây hư hỏng tài sản. Bà Ân và con cháu trong nhà luôn vui vẻ nhường sân, hè nhà, thậm chí cả phòng khách để giữ tài sản cho người dân lúc hoạn nạn.

    Nhường sân và nhà để giữ tài sản cho làng xóm

    Gần trưa 10.11, nước lũ đang rút dần, bà Phạm Thị Ân (78 tuổi, ngụ thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống, Thanh Hóa) cùng con cháu trong gia đình kê chiếc tấm ván cũ qua các bậc tam cấp rồi cẩn thận, lần lượt đưa từng chiếc xe máy đang để trong phòng khách ra sân chờ bà con hàng xóm đến đem về. Khi này, những gia đình trong khu dân cư nơi bà Ân sinh sống còn đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau hơn 1 ngày chìm trong nước lũ.

    Gia đình cụ bà 78 tuổi nhường phòng khách cho làng xóm gửi xe khi lũ về - Ảnh 1.

    Gia đình bà Ân nhường cả phòng khách, hè nhà và sân cho hàng xóm gửi nhờ xe máy khi lũ lụt đổ về

    ẢNH: MINH HẢI

    Cả khoảng sân rộng chừng 80 m2, hè nhà và phòng khách của gia đình bà Ân chật kín xe máy của làng xóm đem đến gửi từ sáng 9.11 khi nước lũ tràn về.

    Sáng 9.11, tại xã Nông Cống có mưa rất lớn cộng với nước sông Yên chảy qua địa bàn dâng nhanh, vượt mức báo động 3 khiến gần 1.600 nhà dân ở 12 thôn của xã bị ngập sâu trong bình từ 40 - 60 cm. Như một thói quen, hàng xóm xung quanh  lại dồn dập đưa xe máy đến gia đình bà Ân gửi nhờ, vì nền nhà bà Ân cao nhất ở khu dân cư này, nước lũ chưa từng cao đến mức ngập vào nhà bà.

    Gia đình cụ bà 78 tuổi nhường phòng khách cho làng xóm gửi xe khi lũ về - Ảnh 2.

    Cả khu sân của gia đình bà Ân chật kín xe máy hàng xóm đưa đến gửi

    ẢNH: MINH HẢI

    "Nhà tôi ở cuối xóm, sáng qua 9.11, lũ đổ về nên phải "chạy lụt". Đồ dùng trong nhà thường kê cao hoặc vận chuyển lên tầng trên, còn chiếc xe máy mấy năm nay cứ lũ đổ về là chạy sang nhà bà Ân gửi. Nhà bà ấy cao nhất ở khu này nên không bị ngập. Xe gửi ở đó khi nào nước rút hết thì mới sang lấy về, gia đình bà cũng không lấy tiền gì đâu, mà bà cũng vui vẻ thôi", ông Trần Quốc Thanh (66 tuổi, ngụ thôn Vạn Hòa), hàng xóm của gia đình bà Ân, nói.

    Giúp nhau lúc hoạn nạn là bình thường

    Gần 80 tuổi nhưng bà Ân còn nhanh nhẹn, minh mẫn. Chồng bà là ông Nguyễn Huy Bồi (84 tuổi) những ngày qua đau ốm nên đang phải ở bệnh viện điều trị. Ở nhà, bà Ân cùng người con trai và các cháu hỗ trợ làng xóm lúc đưa xe ra - vào nhà, vô tư giúp đỡ làng xóm lúc thiên tai lũ lụt.

    Gia đình cụ bà 78 tuổi nhường phòng khách cho làng xóm gửi xe khi lũ về - Ảnh 3.

    Bà Phạm Thị Ân (ảnh) luôn vui vẻ vì giúp được bà con làng xóm khi thiên tai lũ lụt

    ẢNH: MINH HẢI

    "Làng xóm giúp nhau thế là bình thường thôi cháu à. Nhà mình cao không bị ngập thì cho làng xóm gửi nhờ xe máy cho khỏi hư hỏng, chứ mỗi lần lũ lụt nước ngập vào nhà người ta sâu lắm. Như lần này nhiều xe thì đưa cả vào phòng khách, để trên hè nhà kín cả lối đi, hơi bất tiện chút nhưng mình vui vì giúp được bà con lúc hoạn nạn", bà Ân chia sẻ.

    Gia đình cụ bà 78 tuổi nhường phòng khách cho làng xóm gửi xe khi lũ về - Ảnh 4.

    Đợt lũ lụt này xã Nông Cống có gần 1.600 ngôi nhà bị ngập

    ẢNH: N.TRƯỜNG

    Trước đây, gia đình bà Ân cũng sống cảnh "chạy lụt" khi lũ đổ về. 3 năm trước, gia đình bà xây dựng căn nhà mới, nền nhà được đôn cao lên nhất làng nên từ đó đến nay nước lũ ngập cao nhất cũng chỉ mấp mé sân.

    Đợt lũ lụt này là đợt thứ 4 làng xóm đưa xe máy đến gia đình bà Ân gửi, mỗi đợt có khoảng 40 - 50 xe . Nghĩa cử của gia đình bà Ân đã làm ấm lòng người dân vùng lũ Nông Cống.

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