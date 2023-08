Cụ bà 81 tuổi ở Tiền Giang với sáng kiến tiết kiệm điện 'không đụng hàng'

Nhà trọ tiết kiệm điện tôi ở có tên gọi độc lạ "Tháng 101 - chuẩn an cư", do lấy theo địa chỉ số 101 (tại ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) với 60 phòng, hơn 120 cư dân đang sinh sống, do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (81 tuổi) làm chủ hoạt động đã 10 năm, đối tượng khách thuê chủ yếu là công nhân, học sinh, sinh viên...

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) liên tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tiết kiệm điện thành thói quen EVNHCMC

Giai đoạn hiện tại, mỗi tháng khu trọ này tiêu thụ trung bình khoảng 4.800 kWh điện, cá biệt trong thời điểm nắng nóng tháng 4 và tháng 5.2023 tăng lên gần 6.000 kWh. Mức tiêu thụ điện tăng cao do... thời tiết, kết hợp với giá điện được điều chỉnh nên số tiền phải thanh toán của mỗi phòng trọ đều tăng 30% so với thời gian trước. Điều này làm ảnh hưởng khá lớn đến khả năng tài chính của từng hộ trong hoàn cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, phải cần thiết có biện pháp tiết kiệm điện sao cho hiệu quả cao nhất nhằm hưởng ứng theo chủ trương chung của Nhà nước và vì quyền lợi trực tiếp của mỗi cá nhân thuê trọ.

Bà chủ nhà trọ với mong muốn gieo hành vi để tạo thành thói quen, nâng cao nhận thức của người thuê trọ về chủ trương tiết kiệm điện một cách thường xuyên, lâu dài gắn với lợi ích trực tiếp. Bà hỗ trợ cho các hộ thực hiện tốt ý tưởng bằng tiền mặt, mỗi hộ 100.000 đồng/tháng trong thời gian 24 tháng từ ngày 1.9.2023 đến ngày 30.8.2025, dùng để tích lũy tài chính bằng hình thức “bỏ ống heo đất”.

Để thực hiện sáng kiến, chủ nhà trọ lên kế hoạch, công khai trên group Zalo, đồng thời đi đến từng phòng trọ để phổ biến chủ trương và vận động thực hiện. Cụ thể:

- Hưởng ứng và thực hiện Giờ Trái đất bằng cách tắt tất cả các đèn sử dụng từ 19 giờ đến 20 giờ vào ngày rằm (15 âm lịch có trăng sáng) mỗi tháng.

- Thường xuyên vệ sinh máy lạnh và các thiết bị điện, không mở máy lạnh trong giờ cao điểm của nhà trọ từ 18 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, mở máy lạnh cài nhiệt độ không dưới 27oC.

- Cam kết từng phòng trọ thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện mà ngành điện lực đã hướng dẫn chi tiết thông qua tờ rơi, các phương tiện thông tin đại chúng. Tôn trọng, ghi nhận và có thể áp dụng các sáng kiến hay của từng phòng trọ về ý tưởng tiết kiệm điện phù hợp với hoàn cảnh thực tế của nhà trọ.

Tiết kiệm điện được đánh giá qua số lượng điện tiêu thụ của từng phòng trong tháng ít hơn mức trung bình mỗi tháng của quý II/2023 đã sử dụng trước đó ít nhất là 5%. Số lượng điện tháng sau thấp hơn so với tháng trước. Phòng nào đạt chỉ tiêu sẽ được chủ nhà trọ tặng tiền mặt 100.000 đồng/phòng/tháng để cùng chung “bỏ ống heo đất” tích lũy. Nguồn tiền này nhà trọ tổng hợp từ tổng số tiền điện phải thanh toán cho điện lực phần đã tiết kiệm hằng tháng, từ số tiền bán ve chai, làm sạch môi trường qua các vật dụng tái tạo được khi các phòng đã phân loại và tập trung ở thùng chứa rác thải mỗi dãy trọ và từ tiền trợ cấp vợ liệt sĩ được lĩnh của chủ nhà trọ,…

Trong thời gian 24 tháng khi tích lũy đủ số tiền 144.000.000 đồng (100.000 đồng/tháng/phòng x 60 phòng x 24 tháng) sẽ trang bị 1 bộ năng lượng mặt trời với công suất 10 kW, mong muốn tạo ra 1.200 kWh điện mỗi tháng đáp ứng khoảng 25% tổng lượng điện của cả nhà trọ, sẽ chia đều mỗi phòng 20 kWh điện để sử dụng miễn phí hằng tháng nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho các đối tượng thuê nhà trọ là học sinh, sinh viên, công nhân nghèo.

Chủ nhà trọ Nguyễn Thị Thu Thủy (81 tuổi) thường xuyên đến từng phòng trọ thăm, nhắc nhở mọi người tiết kiệm điện để trở thành thói quen

Tiết kiệm điện không phải trong giai đoạn hiện tại mà là việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành thói quen. Nhà trọ lắp bộ năng lượng mặt trời công suất 10 kW chỉ là giai đoạn đầu tiên vì chỉ mới đáp ứng miễn phí cho 25% nhu cầu sử dụng điện, tiến tới từng bước thực hiện các giai đoạn tiếp theo cho đến khi mọi người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được sử dụng điện miễn phí hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch.

Hy vọng rằng, khi nhà trọ "Tháng 101- chuẩn an cư" thực hiện thành công ý tưởng “bỏ ống heo đất” tích lũy mua bộ năng lượng mặt trời sẽ truyền cảm hứng đến tất cả các nhà trọ cho thuê tháng khác trên cả nước, để cùng thực hiện vì mục tiêu tiết kiệm điện kiểu "độc lạ" này vì cộng đồng có đủ điện dùng.