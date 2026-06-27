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Thời sự

Cụ bà 97 tuổi bị 'treo' chế độ thân nhân lão thành cách mạng 2 tháng

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
Do hồ sơ bị chuyển lòng vòng giữa các đơn vị nên cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội đã bị 'treo' trợ cấp chế độ thân nhân lão thành cách mạng trong 2 tháng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện thông tin phản ánh của chị P.L (trú tại Hà Nội) về việc mẹ chị đã 97 tuổi nhưng nhiều lần phải đến ngân hàng và UBND phường để xử lý việc chi trả chế độ mà vẫn chưa nhận đủ tiền theo quy định.

Hà Nội: Cụ 97 tuổi bị 'treo' tiền thân nhân lão thành cách mạng 2 tháng - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội

ẢNH: H.T

Nội dung chia sẻ thể hiện mẹ chị L. là người đang hưởng 2 khoản trợ cấp theo chế độ dành cho chồng là lão thành cách mạng (đã mất), gồm một khoản 1.556.000 đồng và một khoản 1.500.000 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau khi P.Nam Đồng được sáp nhập vào P.Kim Liên thì việc chi trả các khoản trợ cấp này phát sinh vướng mắc.

"Cụ 97 tuổi nhưng phải ra ngân hàng nhiều lần vẫn không rút được đủ tiền trong một lần. Tôi trực tiếp đưa mẹ đến UBND P.Kim Liên 3 lần để hỏi thì đều được trả lời là tiền đã chuyển cho ngân hàng. Đến ngày 26.6, gia đình vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp của tháng 5, 6. Tổng 2 tháng là 3.000.000 đồng", chị P.L chia sẻ.

Trao đổi với Thanh Niên tối 27.6, một lãnh đạo UBND P.Kim Liên cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này là do sai sót trong khâu chuyển danh sách quản lý giữa các đơn vị hành chính sau khi sáp nhập.

Theo lãnh đạo P.Kim Liên, trước đây, cụ bà thuộc diện quản lý của P.Nam Đồng (cũ). Khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương các cấp, danh sách của cụ bị chuyển nhầm sang P.Đống Đa thay vì đưa về P.Kim Liên theo "đúng tuyến".

Trước đó, phía P.Đống Đa đã thực hiện chi trả chế độ với cụ đến hết tháng 4. Sau đó, hồ sơ mới được bàn giao lại cho P.Kim Liên từ tháng 5.

"Do hồ sơ bị chuyển lòng vòng giữa các đơn vị, nguồn chi trả cho cụ bị xác định thành 2 nguồn khác nhau. Điều này buộc phía phường phải thực hiện quy trình đối khớp danh sách và rà soát kỹ lưỡng lần cuối trước khi chuyển tiền ra ngân hàng. Chính quá trình này đã khiến tiền về tài khoản của cụ chậm hơn dự kiến", vị lãnh đạo phường lý giải.

Cạnh đó, lãnh đạo phường cũng thừa nhận, sự bức xúc của gia đình là hoàn toàn có cơ sở và lỗi trước hết thuộc về cơ quan quản lý nhà nước.

Ở góc độ địa phương, phường nhận trách nhiệm vì đã chưa rà soát đủ kỹ và chưa kịp thời trao đổi, hướng dẫn cụ thể cho gia đình, dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần. Đây là sự cố đáng tiếc phát sinh từ thủ tục hành chính giữa các cấp sau sáp nhập, chứ hoàn toàn không có việc phường gây khó dễ hay vô trách nhiệm.

Cũng theo lãnh đạo P.Kim Liên, đến thời điểm này, toàn bộ số tiền trợ cấp còn thiếu của tháng 5, tháng 6 theo chế độ đã được chuyển trả đầy đủ cho cụ bà.

Chiều 27.6, đại diện UBND phường cũng đã trực tiếp gặp gỡ gia đình để giải thích ngọn ngành sự việc và nhận được sự thông cảm từ các con cháu của cụ bà.

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