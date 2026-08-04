Cú bắt tay mới từ giảng đường đến sàn diễn thời trang

Khi nhà thiết kế nổi tiếng vào giảng đường

Nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa là một trong những 8X thành danh của thời trang Việt. Thương hiệu thời trang mang tên anh không chỉ ghi dấu ấn trong nước mà còn phủ sóng trên nhiều thảm đỏ quốc tế ở châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Năm 2025, anh bảo vệ thành công tấm bằng thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng và là một trong những gương mặt NTK kỳ cựu được mời thỉnh giảng, hướng dẫn đồ án cho sinh viên các trường đại học (ĐH) Kiến trúc TP.HCM, Văn Lang, Hoa Sen, Hutech...; làm giám khảo tại các kỳ bảo vệ tốt nghiệp ở nhiều trường như ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM...

Sàn diễn Vietnam NextGen Fashion Era 1 có đến 37 NTK trẻ được tỏa sáng Ảnh: NVCC

Sau gần 20 năm làm nghề, vốn liếng tích lũy của Lê Thanh Hòa không chỉ là những bộ sưu tập và giải thưởng mà còn là những trải nghiệm thực tế về tư duy sáng tạo, quy trình làm nghề và cách xây dựng một thương hiệu thời trang. Dù công việc riêng khá bận rộn, anh vẫn cố gắng đồng hành cùng sinh viên để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của người đi trước.

Anh tâm sự: "Giáo dục là một trong những cách bền vững nhất để đóng góp cho sự phát triển của ngành thời trang. Một bộ sưu tập có thể tạo dấu ấn trong một mùa nhưng một thế hệ NTK được đào tạo tốt sẽ góp phần tạo nên diện mạo của ngành trong nhiều năm sau. Sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp thời trang mang đến cái nhìn thực tế hơn về nghề cho sinh viên. Từ đó các bạn trẻ có thể chuẩn bị hành trang vững vàng hơn trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp".

NTK Lê Thanh Hòa và NTK Hoàng Minh Hà làm giám khảo tại các kỳ bảo vệ tốt nghiệp ở nhiều trường ĐH Ảnh: NVCC

Vũ Việt Hà (NTK nổi tiếng với các bộ sưu tập áo dài thập niên 1930 được các phu nhân và nhà ngoại giao yêu thích, hiện đang làm việc tại Viện Nghệ thuật - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) nhận xét việc đào tạo sinh viên thời trang ngày nay rất thuận lợi khi từ giảng viên đến NTK, sinh viên đều có cơ hội tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin, các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong và ngoài nước. Nhiều bạn đã có những sản phẩm và bộ sưu tập xuất sắc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đạo diễn thời trang Long Kan Ảnh: NVCC

Anh cho rằng việc các trường ĐH mời các chuyên gia, NTK nổi tiếng đến chấm đồ án tốt nghiệp là một xu hướng tốt và mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên. "Tuy nhiên, các trường và khoa cũng nên có chế độ đãi ngộ phù hợp cho các khách mời, biến nó thành một sự hợp tác cụ thể chứ không đơn thuần là dựa trên mối quan hệ cá nhân của giảng viên. Điều này sẽ khiến giá trị trao đổi công việc cao hơn, tạo môi trường thuận lợi và hiệu quả cho cả đôi bên", anh nói.

Sàn diễn chuyên nghiệp cho nhà thiết kế trẻ

Đạo diễn thời trang Long Kan, người đứng sau các chương trình như Fashion Voyage, Vietnam Couture Fashion Week..., cho biết sau khi thực hiện khá nhiều sàn diễn lớn cùng các NTK danh tiếng, anh nhận ra VN có rất nhiều tài năng trẻ nhưng khoảng cách từ đam mê hay giảng đường đến một sàn diễn chuyên nghiệp lại quá xa.

Nhiều bộ sưu tập được thực hiện đầy sáng tạo, kỳ công, bắt kịp xu hướng nhưng thiếu cơ hội được biết đến rộng rãi. Anh nhen nhóm ý tưởng cho ra đời Vietnam NextGen Fashion (VNF) và phải đối mặt với nhiều thử thách vì muốn xây dựng một hệ sinh thái đủ sức ảnh hưởng để các NTK tin tưởng và đồng hành lâu dài.

NTK Phan Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang), NTK Lê Thanh Hòa (bìa phải, hàng đầu) cùng các giảng viên, sinh viên Trường ĐH Văn Lang trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang khóa 28 Ảnh: NVCC

VNF Era 1 tổ chức năm 2024 tạo được tiếng vang lớn vì lần đầu tiên có một sàn diễn runway dành riêng cho NTK trẻ được tổ chức chuyên nghiệp. Chương trình tuyển chọn minh bạch, có hội đồng chuyên môn và nghệ thuật gồm nhiều tên tuổi có uy tín trong nghề như siêu mẫu Thanh Hằng, các NTK Hoàng Minh Hà, Vũ Việt Hà, Hà Duy, Lê Thanh Hòa, Lê Ngọc Lâm..., tạo nên một kỷ lục với sự xuất hiện của 37 NTK trẻ đến từ 10 trường ĐH đào tạo thời trang trên cả nước.

Hội đồng Ban giám khảo gồm các NTK nổi tiếng tại Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM Ảnh: Fanpage ngành thiết kế thời trang trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM

"Tôi cảm thấy tự hào vì sau VNF Era 1, nhiều NTK trẻ có thêm cơ hội hợp tác với thương hiệu, tiếp tục phát triển bộ sưu tập, được truyền thông biết đến và quan trọng hơn cả là có thêm niềm tin để theo đuổi nghề. Nếu hôm nay chúng ta không đầu tư cho thế hệ trẻ, ngày mai sẽ không có một nền thời trang đủ mạnh để vươn ra thế giới", đạo diễn Long Kan tâm sự.

Từ trái sang phải: NTK Hà Duy, đại diện Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, đạo diễn Long Kan, hoa hậu Lê Hoàng Phương và NTK Vũ Việt Hà trong buổi tuyển chọn NTK trẻ cho Vietnam NextGen Fashion Era 2, kết hợp cùng chương trình trình diễn tốt nghiệp Graduate Fashion Show “New Gene 26” Ảnh: NVCC

VNF Era 2 hiện đã hoàn thành giai đoạn tuyển chọn trực tiếp, hội đồng nghệ thuật có thêm những gương mặt mới như CEO của tổ chức Miss Cosmo, á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut. Năm nay BTC đưa ra các tiêu chí tuyển chọn toàn diện hơn dựa trên tư duy sáng tạo, khả năng phát triển ý tưởng, tính ứng dụng, bản sắc cá nhân và tiềm năng phát triển trong tương lai thông qua bộ sưu tập riêng theo chủ đề chung là "Future Me".