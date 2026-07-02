Thời trang Việt 'viral' mạnh tại Trung Quốc

Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân từng là những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng của Trung Quốc (TQ) được giới trẻ VN yêu thích qua các bộ trang phục mang tính "xu hướng Taobao" vài năm trước. Giờ đây, khi Triệu Lộ Tư chọn trang phục của nhà thiết kế (NTK) Phan Huy cho một buổi livestream tại Thượng Hải, Ngu Thư Hân mặc thiết kế của NTK Cường Đàm dự LHP Cannes 2026 tại Pháp đã tạo nên hiệu ứng viral bùng nổ trên các mạng xã hội VN và TQ. Thời trang Việt đã khẳng định vị thế khi xuất hiện dày đặc trên các thảm đỏ và chương trình giải trí lớn của đất nước tỉ dân.

Trần Hùng, NTK đứng sau trang phục biểu diễn tinh xảo, đẹp mắt của các ngôi sao Trung Quốc như Tống Á Hiên, Ngô Kiến Hào, Trương Lăng Hách, Thành Nghị, Hoàng Tử Hoằng Phàm..., cho biết người quyết định trang phục của nghệ sĩ xứ Trung thường là stylist trưởng hoặc ê kíp thời trang. Thương hiệu mang tên anh kết nối với dàn sao Hoa ngữ thông qua đội ngũ stylist riêng của nghệ sĩ. Từ các lần trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang London (Anh) và mạng xã hội mà thương hiệu được chú ý.

Dàn sao nam Hoa ngữ diện trang phục của NTK Trần Hùng (từ trái qua): Thành Nghị, Ngô Kiến Hào, Hoàng Tử Hoằng Phàm, Trương Lăng Hách Ảnh: NTK cung cấp

"Nhiều nam nghệ sĩ TQ tìm đến với chúng tôi vì tìm thấy sự tương đồng trong ngôn ngữ thiết kế, đó là sự hòa quyện của kỹ thuật may đo mềm mại, chất liệu thủ công và tinh thần lãng mạn nhưng vẫn nam tính. Các nghệ sĩ nam rất yêu thích trang phục tinh tế, sang trọng nhưng không phô trương, có cấu trúc đẹp và mang cảm giác "xa xỉ thầm lặng" (quiet luxury) khi lên hình", NTK quê Yên Bái chia sẻ.

Trần Hùng tâm sự: "Sức lan tỏa của nghệ sĩ TQ rất lớn. Chỉ cần nghệ sĩ mặc một bộ trang phục đúng thời điểm cũng có thể giúp thương hiệu được biết đến rộng hơn trong giới thời trang châu Á". Làn sóng lan truyền viral thường đến từ studio của nghệ sĩ, các tài khoản thời trang, cộng đồng fan và những nền tảng như Weibo, Xiaohongshu hay Douyin.

Từ "Tỷ tỷ đạp gió" đến Hàng Châu, Thượng Hải

Trong vài năm qua, sức hút từ chương trình truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của TQ đã vượt qua nhiều biên giới. Trên sân khấu này, nhiều cái tên như Badbiss, Lsoul, Hacchic Couture, Swan, Fancì... lần đầu được xuất hiện trước khán giả của đất nước tỉ dân khi đồng hành cùng dàn sao Hoa ngữ. Ở các mùa Đạp gió 2025 và 2026, nhiều nghệ sĩ TQ chọn trang phục của Badbiss. Hình ảnh các ngôi sao như Lưu Thi Thi, Trần Nghiên Hy, Trương Dư Hi, Ngu Thư Hân, Trình Tiêu, Thích Vy, Ngô Tuyên Nghi... trong trang phục Badbiss biểu diễn trên các sân khấu concert, chụp ảnh tạp chí thời trang, ghi hình chương trình giải trí... đã giúp thương hiệu Việt này được khán giả TQ biết đến nhiều hơn.

Ca sĩ Cát Khắc Tuyển Dật, một trong những giọng ca hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ, trong trang phục hoa 3D nổi bật của NTK Trần Hùng Ảnh: NTK cung cấp

NTK Huỳnh Thanh Thơ, nhà sáng lập Badbiss, cho biết nữ nghệ sĩ TQ thường yêu thích trang phục mang tinh thần nữ tính nhưng mạnh mẽ, có tính sân khấu, cấu trúc rõ ràng và nhiều chi tiết thủ công. Họ đánh giá cao những sản phẩm thời trang có dấu ấn riêng thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Từ mô hình cửa hàng online, Badbiss đã mở studio riêng tại Hàng Châu. Thương hiệu đầu tư mạnh vào chất lượng sản phẩm, thời gian phản hồi khách hàng, xây dựng hệ thống vận hành và bồi đắp mối quan hệ lâu dài với stylist cùng các đối tác địa phương. Có studio tại Hàng Châu giúp rút ngắn khoảng cách, giúp nghệ sĩ và khách hàng có trải nghiệm thuận tiện hơn khi thử đồ và làm việc với thương hiệu. Ngoài Badbiss, một thương hiệu Việt khác cũng đang trong quá trình mở cửa hàng tại Hàng Châu là Lsoul sau hai lần trình diễn tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải.

NTK Huỳnh Thanh Thơ cho hay: "Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều khán giả TQ quan tâm đến nguồn gốc của trang phục và nhận ra đó là thiết kế đến từ VN. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho riêng thương hiệu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thời trang Việt ra quốc tế".

Diễn viên, ca sĩ Trương Dư Hi mặc trang phục của Badbiss trong chương trình chào đón năm mới 2026 của Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) Ảnh: NTK cung cấp

Ngu Thư Hân mặc trang phục của NTK Cường Đàm tại LHP Cannes 2026 Ảnh: NTK cung cấp

Phạm Băng Băng trong trang phục của NTK Phan Huy Ảnh: NTK cung cấp