'Gieo mầm hữu nghị' quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 28.12, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu và Đài PTTH Quảng Đông (Quảng Châu) đã tổ chức hội thảo Hành trình hữu nghị Việt - Trung, kết lại "hành trình đỏ" theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vùng lưỡng Quảng (Quảng Châu - Quảng Đông), mở ra giai đoạn mới trong hợp tác báo chí giữa hai bên.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu phát biểu ẢNH: ĐỨC VŨ

Mối quan hệ đặc biệt

Chia sẻ tại hội nghị, Tổng lãnh sự tại Quảng Châu, ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt "láng giềng núi liền núi, sông liền sông" giữa Việt Nam và Trung Quốc, chia sẻ nhiều giá trị về văn hóa - lịch sử.

"Thực tế đã chứng minh, khi nhân dân hai nước đồng thuận, nền tảng xã hội, tin tưởng xã hội cao hơn sẽ là điều kiện thuận lợi để thực hiện các phương hướng, nội dung hợp tác khác thực chất, sâu sắc hơn", ông Dũng nói.

Ông cũng kỳ vọng, sau hành trình giao lưu, phóng viên Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm nhiều tư liệu quý báu để tiếp tục kể những câu chuyện cảm hữu nghị truyền thống do lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Theo Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, đây cũng chính là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện một trong những định hướng “6 hơn” để thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, xây dựng “Nền tảng xã hội vững chắc hơn”.

Còn theo bà Hoàng Diễm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc), năm 2025 là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam, đồng thời cũng là “Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt”.

Nhắc tới tình hữu nghị Trung - Việt, bà Hoàng Diễm cũng đề cập tới mối gắn bó giữa trường Đại học Trung Sơn và Việt Nam với bề dày lịch sử sâu sắc. Cách đây hơn một thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đã đích thân sắp xếp cho 8 thiếu niên Việt Nam sang theo học tại trường trung học và tiểu học thuộc Đại học Quảng Đông, tiền thân của Đại học Trung Sơn. Câu chuyện “gieo mầm hữu nghị” ấy đến nay vẫn là ký ức chung, được hai bên trân trọng giữ gìn.

Từ những năm 1950, trường Trung Sơn đã bắt đầu tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam, đào tạo cho Việt Nam nhiều thế hệ nhân tài ưu tú, thông thạo ngôn ngữ hai nước, am hiểu sâu sắc văn hóa lẫn nhau. Ngày nay, họ đang trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy giao lưu hữu nghị Trung - Việt.

TS Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ với đại diện báo chí và sinh viên Việt Nam, Trung Quốc theo học tại Đại học Trung Sơn ẢNH: ĐỨC VŨ

Từng là một trong những sinh viên đầu tiên của Đại học Bắc Kinh học tiếng Việt năm 1962, ông Phòng Vĩnh Phu, nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm Đông Nam Á, Đại học Trung Sơn, cho hay đã đi Việt Nam hơn 30 lần, qua rất nhiều tỉnh, thành phố từ Lạng Sơn đến Phú Quốc. Năm 2012 khi nghĩ đã già không còn nhiều cơ hội quay lại Việt Nam, ông đã cố gắng đến Nghệ An để thăm nhà Bác Hồ.

Nói tiếng Việt rất thông thạo, mỗi ngày ông vẫn dành hơn 1 tiếng để đọc thời sự Việt Nam và rất ấn tượng với kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát động. Ông Phu cũng rất ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trong thời gian gần đây.

“Năm 1994 khi tôi đến thăm Việt Nam lần đầu còn rất nghèo, chưa phát triển, nhưng tới nay Việt Nam đã phát triển nhanh, thành nước phát triển trung bình của thế giới. Tôi rất khâm phục tinh thần cải cách của Việt Nam”, ông Phòng Vĩnh Phu cho hay.

Bốn chữ "đồng"

Trong khi đó, TS Trương Thị Bích Hạnh, Hiệu phó Trường THPT chuyên Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đầu thế kỷ 20, cả hai dân tộc đều phải đối phó với những thử thách chưa từng có và đều phải đi tìm một phương thuốc “chữa bệnh”.

Trong đó, thế hệ sang Trung Quốc từ những năm 20 của thế kỷ 20 - cách ngày nay tròn 100 năm theo dẫn dắt của Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước và chuẩn bị cho hành trình giải phóng dân tộc Việt Nam từ đất Trung Quốc.

Từ ba chữ “đồng” giữa hai nước là "đồng văn, đồng chủng, đồng bệnh", TS Trương Thị Bích Hạnh cho rằng đã có thêm một chữ “đồng” là "đồng hành", góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai.

Ông Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn TNCS Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ẢNH: ĐỨC VŨ

Đại diện cho đoàn phóng viên Việt Nam, nhà báo Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn TNCS Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), cho biết cơ hội trải nghiệm thực tế tại Hữu Nghị quan, Bằng Tường, Long Châu, Nam Ninh, Đông Hoản, Thâm Quyến và Quảng Châu - không chỉ là một không gian địa lý, mà còn là một câu chuyện sinh động về lịch sử, phát triển và khát vọng tương lai của Trung Quốc.

“Qua hành trình này, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc nền tảng của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Hoa, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kiên trì vun đắp qua năm tháng. 75 năm quan hệ ngoại giao chính là minh chứng rõ nét cho giá trị của sự tin cậy, tôn trọng và hợp tác giữa hai quốc gia, hai dân tộc”, ông Đảm nói thêm.

“Với những người làm báo như chúng tôi, các bạn chính là nguồn cảm hứng để tiếp tục kể những câu chuyện tốt đẹp về tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Hoài Đảm chia sẻ.

Ông Lâm Khánh Kiên, Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại Đài PTTH Quảng Đông (Quảng Châu, Trung Quốc) cũng cho rằng: “Chúng ta đang đứng ở thời khắc lịch sử kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Trung - Việt. Hành trình khám phá lần này không chỉ là chia sẻ quãng đường, mà còn là hành động gieo hạt. Những thước phim, con chữ và nền tảng truyền thông chính là ánh nắng, là cơn mưa để nuôi dưỡng cây tình hữu nghị hai nước”.