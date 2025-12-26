Đường sắt cao tốc Trung Quốc vượt mốc 50.000 km, dài hơn chu vi trái đất

Hành khách tại ga Tô Châu trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải của Trung Quốc Ảnh: Ngọc Mai

Đài CCTV ngày 26.12 đưa tin mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc vừa vượt mốc 50.000 km tổng chiều dài các tuyến đang hoạt động, với việc khai trương một tuyến đường sắt mới.

Quốc gia này sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, dài hơn chu vi trái đất khoảng 1,25 lần.

Tuyến đường sắt vừa khánh thành ngày 26.12 bắt đầu từ thành phố Tây An và kết thúc ở Diên An tại tỉnh Thiểm Tây ở miền bắc Trung Quốc.

Tuyến đường sắt Tây An - Diên An có tổng chiều dài 299 km và chuyến đi ngắn nhất mất 68 phút. Tàu C9309 chạy với tốc độ 350 km/giờ.

Một số ngôi nhà đã bị phá dỡ và người dân bị di dời sẽ nhận được 5.000 nhân dân tệ (tương đương 18,7 triệu đồng) mỗi hộ gia đình để tái định cư, Reuters dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết vào năm 2020 khi công trình bắt đầu.

Mạng lưới đường sắt của Trung Quốc đã mở rộng khoảng 32% so với năm 2020, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước cho biết thêm trong một thông cáo ngày 26.12

Hồi tháng 9.2024, truyền thông Trung Quốc thông tin về việc mạng lưới đường sắt nước này vượt mốc 160.000 km đường sắt đang hoạt động, trong đó có hơn 46.000 km đường sắt cao tốc.

Từ cuối năm 2012, cơ sở hạ tầng đường sắt của Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.

Trung Quốc cũng đang tài trợ cho các tuyến đường sắt ở các quốc gia châu Á khác theo sáng kiến Vành đai và Con đường, nhưng một số kế hoạch đã bị đình trệ hoặc vướng vào tranh cãi, theo Reuters.