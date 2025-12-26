Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đường sắt cao tốc Trung Quốc vượt mốc 50.000 km, dài hơn chu vi trái đất

Khánh An
Khánh An
26/12/2025 15:12 GMT+7

Với tuyến mới nhất tại tỉnh Thiểm Tây đi vào hoạt động từ ngày 26.12, tổng chiều dài các tuyến đường sắt cao tốc đang hoạt động tại Trung Quốc vượt mốc 50.000 km.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc vượt mốc 50.000 km, dài hơn chu vi trái đất - Ảnh 1.

Hành khách tại ga Tô Châu trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải của Trung Quốc

Ảnh: Ngọc Mai

Đài CCTV ngày 26.12 đưa tin mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc vừa vượt mốc 50.000 km tổng chiều dài các tuyến đang hoạt động, với việc khai trương một tuyến đường sắt mới.

Quốc gia này sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, dài hơn chu vi trái đất khoảng 1,25 lần.

Tuyến đường sắt vừa khánh thành ngày 26.12 bắt đầu từ thành phố Tây An và kết thúc ở Diên An tại tỉnh Thiểm Tây ở miền bắc Trung Quốc.

Tuyến đường sắt Tây An - Diên An có tổng chiều dài 299 km và chuyến đi ngắn nhất mất 68 phút. Tàu C9309 chạy với tốc độ 350 km/giờ.

Một số ngôi nhà đã bị phá dỡ và người dân bị di dời sẽ nhận được 5.000 nhân dân tệ (tương đương 18,7 triệu đồng) mỗi hộ gia đình để tái định cư, Reuters dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết vào năm 2020 khi công trình bắt đầu.

Mạng lưới đường sắt của Trung Quốc đã mở rộng khoảng 32% so với năm 2020, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước cho biết thêm trong một thông cáo ngày 26.12

Hồi tháng 9.2024, truyền thông Trung Quốc thông tin về việc mạng lưới đường sắt nước này vượt mốc 160.000 km đường sắt đang hoạt động, trong đó có hơn 46.000 km đường sắt cao tốc.

Từ cuối năm 2012, cơ sở hạ tầng đường sắt của Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.

Trung Quốc cũng đang tài trợ cho các tuyến đường sắt ở các quốc gia châu Á khác theo sáng kiến Vành đai và Con đường, nhưng một số kế hoạch đã bị đình trệ hoặc vướng vào tranh cãi, theo Reuters.

Tin liên quan

Trung Quốc thúc đẩy siêu đập thủy điện, tăng kết nối đường sắt cho Tây Tạng

Trung Quốc thúc đẩy siêu đập thủy điện, tăng kết nối đường sắt cho Tây Tạng

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại Tây Tạng, chẳng hạn siêu đập thủy điện, nhằm thúc đẩy phát triển khu vực này.

Thái Lan kết nối tuyến đường sắt Trung - Lào, thúc đẩy giao thương

Trung Quốc ký thỏa thuận xây đường sắt với hai nước Trung Á

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tỉnh Thiểm Tây đường sắt Đường sắt cao tốc chu vi trái đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận