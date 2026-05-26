Củ Chi đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức đến người dân

Lễ ký kết hợp tác triển lãm sách, phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thông qua sức mạnh của những trang sách.

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Ngọc Dung (Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã); ông Phạm Kiều Hưng (Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã); ông Trần Quang Thái (Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã); ông Nguyễn Thành Lợi (Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM) cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Ban giám hiệu Trường THCS Tân Phú Trung và trưởng ấp 74.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Kiều Hưng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của sách trong việc nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng việc phối hợp với một đơn vị xuất bản uy tín sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày.



"Lễ ký kết không chỉ là sự bắt tay giữa địa phương và đơn vị xuất bản, mà còn mở ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn bản sắc lịch sử cho nhân dân trên địa bàn", đại diện UBND xã Củ Chi chia sẻ.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác phối hợp giữa địa phương và Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, góp phần đưa những đầu sách giá trị đến gần hơn với độc giả vùng ngoại thành.